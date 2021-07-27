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Общий спрос на бонды ВЭБа объемом $550 млн превысил $650 млн

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Общий спрос российских инвесторов на 5-летний выпуск облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В превысил $650 млн, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне $550 млн, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона – 3,38% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

В размещении приняли участие более 30 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки – 93%, управляющие компании – 4%, физические лица – 2%, страховые и инвестиционные компании – 1%.

"После успешной сделки в декабре 2020 года сегодня мы вновь вышли на рынок с облигациями, номинированными в долларах США с расчетами в рублях. В нашей линейке долговых инструментов такие "квазивалютные" облигации пользуются особым спросом, позволяя инвесторам фиксировать доходность в иностранной валюте на длительный срок, в данном случае – на пять лет. Для наших розничных инвесторов, как принявших участие в первичном размещении, так и предпочитающих приобретать бумаги на вторичном рынке, облигации ВЭБ.РФ данного типа являются привлекательной и надежной альтернативой банковским депозитам", - отметил старший банкир - член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский, слова которого приводятся в релизе.

"В настоящее время на российском долговом рынке предложение валютных финансовых инструментов с кредитным качеством суверенного уровня крайне ограничено. Спрос со стороны инвесторов позволил нам трижды в процессе формирования книги сужать маркетинговый диапазон, вплоть до нижней границы первоначально заявленного. Итоговая доходность размещения предполагает некую премию за новый выпуск. Как эмитент, регулярно выходящий на рынок, мы заинтересованы в развитии вторичного сегмента рынка данного инструмента, что в перспективе будет способствовать сокращению спреда к суверенному бенчмарку", - добавил Вышковский.

Сбор заявок на облигации прошел 27 июля с 11:00 до 15:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 3,38-3,58% годовых, что предусматривало премию в 170-190 б.п. к доходности пятилетних еврооблигаций РФ, в ходе маркетинга он дважды сужался. Объем размещения был увеличен с $500 млн до $550 млн. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,41% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк и ВБРР.

Потенциальные инвесторы – резиденты РФ, не имеющие ограничений для участия в приобретении данных облигаций.

Техразмещение выпуска запланировано на 29 июля.

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск в конце июня и включила его в первый уровень котировального списка.

В декабре 2020 года госкорпорация выходила с выпуском похожей серии, облигации тоже были валютными. Тогда эмитент разместил 5-летние бонды серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн по ставке 3,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 368,003 млрд рублей, 4 выпуска классических облигаций на 50 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.

ВЭБ

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