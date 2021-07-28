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Apple увеличила чистую прибыль на 93%, выручка была рекордной для III финквартала

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 93%, выручку - на 36%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 26 июня, составила $21,74 млрд по сравнению с $11,25 млрд за третий квартал предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,3 с $0,65, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,01.

Выручка Apple составила $81,43 млрд и была рекордной для третьего финквартала. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $73,34 млрд.

Компания зафиксировала рекордные показатели выручки во всех географических сегментах и двухзначные темпы роста доходов в каждой категории продуктов, говорится в пресс-релизе.

Выручка от продажи iPhone превзошла ожидания аналитиков более чем на $5 млрд: показатель вырос на 50%, до $39,57 млрд при консенсус-прогнозе в $34,19 млрд.

Доход Apple от продажи компьютеров Mac подскочил на 16%, до $8,24 млрд (прогноз - $7,86 млрд), сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 33%, до рекордных $17,49 млрд (прогноз - $16,26 млрд).

Продажи iPad принесли Apple доход в размере $7,37 млрд (+12%), носимых устройств и аксессуаров - $8,78 млрд (+36%). Аналитики в среднем ожидали, что выручка Apple от продажи iPad составит $7,17 млрд, носимых устройств и аксессуаров - $7,83 млрд.

Продажи Apple в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) в третьем финквартале выросли на 58%, до $14,76 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 33%, до $35,87 млрд, в Европе - на 34%, до $18,94 млрд, в Японии - на 30%, до $6,46 млрд.

В минувшем финквартале Apple вернула акционерам $29 млрд в виде дивидендных выплат и обратного выкупа акций. Совет директоров компании одобрил выплату дивидендов в размере $0,22 на акцию за третий финквартал.

Капитализация Apple с начала 2021 года выросла на 10,6% и составляет $2,49 трлн. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил за это время 14%.

Apple Inc.

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