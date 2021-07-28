Суд счел незаконным отказ Роспатента признать знак "О'Кей" общеизвестным в РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) в среду удовлетворил заявление ООО "О'Кей" (Санкт-Петербург) о признании недействительным решения Роспатента от 19 ноября 2020 года, отказавшегося признать одноименный товарный знак общеизвестным в России.

"Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью", - говорится в информации на сайте суда.

По данным сайта Роспатента, знак "О'Кей" (№265651) был зарегистрирован 22 марта 2004 года на имя Аксус Файнэншиал Лтд. (Британские Виргинские острова) по 35-му (реклама) классу МКТУ. В октябре 2009 года правообладателем стало ООО "О'Кей", регистрация продлена до 11 августа 2023 года.

В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак - это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно - в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.

Как сообщалось, ритейлер "О'Кей" (O'Key Group) в 2020 году увеличил продажи собственного сервиса доставки на 28,4%, доля онлайн-продаж в структуре выручки компании в Москве и Петербурге достигла 3,7% и 2,1% соответственно.

В 2020 году в дополнение к собственной доставке в Москве и Санкт-Петербурге ритейлер расширил онлайн-бизнес за счет партнерства с федеральными операторами доставки в регионах. Компания планирует и далее развивать собственный онлайн-бизнес с акцентом на ключевые города - Москву и Петербург.

Группа "О'Кей" управляет сетью одноименных гипермаркетов и сетью дискаунтеров "Да!". Розничная выручка ритейлера по итогам 2020 года увеличилась на 5,9%, до 172,738 млрд рублей, в том числе продажи гипермаркетов - на 1%, до 146,788 млрд рублей.