Facebook во II квартале увеличил выручку на 56%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, во втором квартале увеличила чистую прибыль вдвое, выручку - на 56%.

Однако компания предупредила о том, что в оставшуюся часть года темпы роста выручки будут замедляться. Это вызвало падение котировок акций на 4% на дополнительных торгах в среду.

Как сообщается в пресс-релизе Facebook, чистая прибыль в апреле-июне составила $10,394 млрд, или $3,61 в расчете на акцию, по сравнению с $5,178 млрд, или $1,8 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка повысилась до $29,077 млрд против $18,687 млрд годом ранее. В том числе рекламные доходы увеличились на 56% - до $28,58 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $3,04 на акцию при выручке в $27,85 млрд.

"У нас был сильный квартал, и мы продолжали помогать бизнесу расти, а людям оставаться на связи", - заявил главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг, слова которого приводятся в сообщении.

"В третьем и четвертом кварталах 2021 года мы ожидаем, что темпы роста выручки в годовом исчислении существенно замедлятся", - сказал финансовый директор Facebook Дэвид Венер.

По его словам, это обусловлено ослаблением последствий пандемии COVID-19, а также регулятивными и платформенными ограничениями. В частности, запуск новой версии операционной системы для устройств Apple - iOS 14.5, в которой реализована новая политика защиты пользовательских данных, создаст проблемы для сферы таргетированной рекламы.

Количество пользователей соцсети Facebook (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец июня достигло 2,9 млрд человек, увеличившись за год на 7%. Число пользователей, активных ежедневно, повысилось также на 7% - до 1,91 млрд.

По оценкам компании, около 2,76 млрд человек в мире пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно, и порядка 3,51 млрд человек - хотя бы раз в месяц. Оба этих показателя выросли за год на 12%.

Штат Facebook на конец июня превышал 63,4 тыс. человек, увеличившись на 21% относительно той же даты прошлого года.

Рыночная стоимость компании с начала текущего года повысилась на 37%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 17% за этот период.