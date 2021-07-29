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Число выявленных ЦБ РФ финансовых пирамид в I полугодии выросло почти в 1,5 раза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк России в январе-июне 2021 выявил 146 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Причем больше половины - 87 из них - это интернет-проекты, действующие исключительно через социальные сети - блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры.

Регулятор объясняет такой всплеск активизацией недобросовестных участников рынка на фоне восстановления экономической активности и растущего интереса граждан к инвестициям. Мошенники пользуются недостаточной финансовой грамотностью граждан и предлагают им вложиться в проекты, якобы связанные с популярными темами и направлениями, например, привлекают средства в псевдокриптовалюты. Злоумышленники общаются с потенциальными клиентами в социальных сетях и мессенджерах, ведут агрессивные таргетированные рекламные кампании.

Количество выявленных нелегальных профессиональных участников финансового рынка (в основном это нелегальные форекс-дилеры) выросло по сравнению с первой половиной прошлого года на 70%, Банк России зафиксировал 239 таких компаний. Зачастую нелегальные форекс-дилеры предлагают гражданам "заработать на бирже", и их клиентами становятся те, кто просто не успел "дойти" до легального брокера. Как и организаторы схем с признаками финансовых пирамид, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг активно используют для привлечения клиентов социальные сети.

Число выявленных нелегальных кредиторов в первом полугодии 2021 года составило 344 компании против 386 годом ранее. Более 130 субъектов с признаками деятельности нелегального кредитора злоупотребляли доверием потребителей, называя себя микрофинансовыми организациями (МФО). Нередко офисы таких компаний открываются на месте прекративших деятельность легальных участников финансового рынка - ломбардов, МФК, МКК. Кроме того, черные кредиторы могут для обмана потребителей публиковать на своем сайте сканы лицензий легальных участников рынка.

Всего в первом полугодии регулятор обнаружил 729 организаций с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

ЦБ РФ

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