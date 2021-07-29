Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:47Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

"НОВАТЭК" в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

Ее потенциал - 1 млн т в год

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" принял решение о запуске первой фазы нефтяного промысла Харбейского месторождения, сообщил CFO компании Марк Джетвей в ходе телеконференции.

"Мы приняли решение продолжить первую фазу разработки нефтяного промысла Харбейского месторождения в соответствии с лицензионными требованиями. Первый этап запланирован с годовой производительностью чуть более 1 млн т нефти в начале 2023 года", - сказал он.

В апреле 2020 года, когда начинался очередной этап сделки ОПЕК+, Джетвей говорил, что компания скорректирует программу капвложений по нефтяным проектам, в частности, по нефтяной части Харбейского месторождения, не комментируя возможную отсрочку запуска месторождения.

В настоящее время, сообщил топ-менеджер в четверг, проводится тендер на строительство установки подготовки нефти, нефтепровода и других объектов инфраструктуры месторождения. В рамках разработки Харбейского месторождения в первый год эксплуатации месторождения будет запущена дожимная компрессорная станция попутного нефтяного газа (ПНГ).

Как сообщалось, в конце 2021 года "НОВАТЭК" планирует запустить газоконденсатную залежь Харбейского месторождения (входит в Северо-Русский блок).

НОВАТЭК

Новости

"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Цена газа в Европе превысила $500/тыс. "кубов" вслед за ралли в Азии

Международный арбитраж присудил взыскать с РФ $2,6 млрд в пользу "ЮКОС-Кэпитал"

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

PayPal сократила квартальную прибыль на 23%

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');