"НОВАТЭК" в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

Ее потенциал - 1 млн т в год

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" принял решение о запуске первой фазы нефтяного промысла Харбейского месторождения, сообщил CFO компании Марк Джетвей в ходе телеконференции.

"Мы приняли решение продолжить первую фазу разработки нефтяного промысла Харбейского месторождения в соответствии с лицензионными требованиями. Первый этап запланирован с годовой производительностью чуть более 1 млн т нефти в начале 2023 года", - сказал он.

В апреле 2020 года, когда начинался очередной этап сделки ОПЕК+, Джетвей говорил, что компания скорректирует программу капвложений по нефтяным проектам, в частности, по нефтяной части Харбейского месторождения, не комментируя возможную отсрочку запуска месторождения.

В настоящее время, сообщил топ-менеджер в четверг, проводится тендер на строительство установки подготовки нефти, нефтепровода и других объектов инфраструктуры месторождения. В рамках разработки Харбейского месторождения в первый год эксплуатации месторождения будет запущена дожимная компрессорная станция попутного нефтяного газа (ПНГ).

Как сообщалось, в конце 2021 года "НОВАТЭК" планирует запустить газоконденсатную залежь Харбейского месторождения (входит в Северо-Русский блок).