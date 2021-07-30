В ВТБ усомнились в возможности заменить "вечные" евробонды новым долгом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВТБ хотел бы заместить "вечные" субординированные еврооблигации, колл-опцион по которым наступает в декабре 2022 года, новым долгом, но достаточной емкости рынка для этого нет, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов на телеконференции в пятницу.

"По поводу исторического валютно номинированного "вечного" долга я бы, наверное, таким образом сформулировал. Мы бы, наверное, хотели с учетом ценовых параметров нового размещения заменить этот субординированный долг в силу того, что ценовые параметры нового валютно номинированного долга находятся на гораздо более низких уровнях. Но для того, чтобы это произошло, по сути, нам нужно разместить такой объем нового капитала, который бы покрыл наши потребности для роста, потребности для увеличения и приближения к стратегическим таргетам достаточности, и еще и на выкуп через колл-опцион старого субординированного инструмента", - сказал он.

По его словам, маловероятно, что ВТБ примет решение заместить этот субординированный долг новым.

"Несмотря на то, что маржинально, быть может, было бы выгоднее его заменить новым долгом, но такого объема, емкости рынка просто нет", - пояснил Пьянов.

Теоретическая емкость рынка субординированного долга для ВТБ как для эмитента составляет примерно 200 млрд рублей в год, отметил он.

Субординированные "вечные" еврооблигации на $2,25 млрд ВТБ разместил в 2012 году. Ставка купона по ним составляет 9,5%. По бумагам предусмотрен колл-опцион с датой исполнения 6 декабря 2022 года. Еврооблигации учитываются в капитале первого уровня.

С 2014 года ВТБ находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые фактически лишили его возможности привлекать новый долг через размещение евробондов. В последние годы банк активно размещает облигации на российском внутреннем рынке.

"Для прохождения всех стресс-тестов без пробития надбавок группе ВТБ в сегодняшней своей структуре нужна достаточность в 12,5%. По сути, мы на стратегическом горизонте так или иначе будем иметь это как ориентир достаточности наших усилий по улучшению капитальных позиций", - сообщил Пьянов.