Фондовые индексы Европы снизились и завершили месяц разнонаправленной динамикой

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали очередную порцию корпоративной отчетности и экономических данных.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 0,45% и составил 461,74 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,65%, германский DAX - на 0,61%, французский CAC 40 - на 0,32%, итальянский FTSE MIB - на 0,6%, испанский IBEX 35 - на 1,26%.

За месяц Stoxx Europe 600 вырос на 1,1%, FTSE MIB - на 0,3%, тогда как FTSE 100 снизился на 1,3%, DAX - на 0,7%, IBEX 35 - на 2,6%.

Экономика Франции во втором квартале 2021 года выросла на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 0,8%, сообщает Trading Economics. В первом квартале 2021 года, согласно пересмотренным данным, объем ВВП страны не изменился в квартальном выражении.

Между тем потребительские расходы во Франции в июне 2021 года увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Insee. Рост зафиксирован второй месяц подряд.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, предусматривал более значительное повышение показателя - на 0,7%. Респонденты Trading Economics ждали роста на 1,4%. Согласно пересмотренным данным, в мае потребительские расходы подскочили на 10,6% в помесячном выражении, а не на 10,4%, как сообщалось ранее.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле выросли на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Insee. Подъем относительно июня составил 0,1%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,4% и снижение второго на 0,1%.

Экономика Германии во втором квартале увеличилась на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 9,2%.

Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2%, второго - на 9,6%, сообщает Trading Economics.

Акции UniCredit SpA прибавили в цене 2,8% на торгах в Милане в пятницу. Крупнейший банк Италии увеличил чистую прибыль более чем в два раза во втором квартале 2021 года благодаря сокращению отчислений в резервы под обесценение активов.

Цена бумаг BNP Paribas SA опустилась на 1,2%. Крупнейший банк Франции по объему активов зафиксировал рост чистой прибыли на 26% во втором квартале на фоне снижения резервов на возможные потери по кредитам.

Бумаги NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) подешевели на 1,2%. Британский банк во втором квартале вернулся к доналоговой прибыли и сообщил о планах запуска программы обратного выкупа акций, возобновив выплату дивидендов.

Котировки акций Air France-KLM выросли на 4,6%. Франко-голландская авиакомпания во втором квартале уменьшила чистый убыток в 1,8 раза благодаря росту выручки более чем вдвое на фоне постепенного восстановления пассажирских перевозок.

Акции Swiss Re потеряли в цене 3,2%. Швейцарская перестраховочная компания, одна из крупнейших в отрасли, вернулась к чистой прибыли в первом полугодии 2021 года и спрогнозировала сокращение потерь, связанных с COVID-19, в ближайшие месяцы благодаря проведению кампаний по вакцинации по всему миру.