Фондовые индексы США завершили торги снижением, но выросли по итогам июля

Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото Фото: Pablo Monsalve/VIEWpress/Corbis via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, завершив неделю потерями на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом.

Между тем за месяц все три основных индикатора продемонстрировали рост. Трейдеры оценивали новую порцию отчетов компаний и статистических данных. Давление на рынок оказал в том числе технологический сектор на фоне разочаровавших инвесторов результатов интернет-ритейлера Amazon.com за второй квартал.

Тем временем главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил телеканалу ABC, что страну вновь ждет ухудшение эпидемиологической ситуации, однако рост заболеваемости COVID-19 не приведет к повторному введению режимов изоляции.

"Я не думаю, что мы увидим локдауны. Я думаю, у нас есть достаточная доля населения страны, не такая, чтобы победить вспышку болезни, но, как я верю, достаточная, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в какой мы были прошлой зимой", - сказал Фаучи.

Также ранее в распоряжении американских СМИ оказались служебные документы CDC, согласно которым штамм "дельта" усложнил течение пандемии в США и стал причиной того, что американские медицинские службы пересматривают меры борьбы с пандемией коронавируса. По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 35,7 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 629 тыс. из них имели летальный исход. Более 29,6 млн человек выздоровели.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали на неожиданный рост доходов населения США в июне. Доходы в минувшем месяце увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев выросли на 1%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали сокращения доходов на 0,3% и повышения расходов на 0,7%.

Акции Amazon потеряли в цене 7,6%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем на 48%, однако вызванный пандемией бум онлайн-покупок, похоже, сходит на нет.

Цена бумаг Procter & Gamble Co. (P&G) повысилась на 2%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 финансового года на 4%, выручку - на 7%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Котировки акций Chevron Corp. уменьшились на 0,7%. Одна из крупнейших нефтяных компаний США во втором квартале 2021 года вновь стала прибыльной и увеличила выручку почти втрое.

Акции Caterpillar Inc. снизились на 2,7%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности во втором квартале нарастил выручку на 29% благодаря повышению продаж и изменению структуры запасов на складах дилеров.

Бумаги Colgate-Palmolive Co. подешевели на 4,8%. Американский производитель потребительских товаров во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 10,7%, при этом скорректированная прибыль в целом совпала с ожиданиями рынка.

Акции Yum! Brands Inc. выросли на 0,8%. Американский оператор ресторанов во втором квартале практически удвоил чистую прибыль, при этом выручка превзошла прогноз.

Бумаги Pinterest Inc. упали на 18,2%. Интернет-сервис визуальных закладок во втором квартале вышел на прибыльный уровень и увеличил выручку на 125%, однако рост количества подписчиков не оправдал прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу снизился на 149,06 пункта (0,42%) и составил 34935,47 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 23,89 пункта (0,54%), опустившись до 4395,26 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 105,59 пункта (0,71%) и составил 14672,68 пункта.

За неделю Dow и S&P 500 потеряли по 0,4%, Nasdaq опустился на 1,1%. Между тем по итогам июля все три основных индикатора выросли: Dow набрал 1,3%, S&P 500 - 2,3%, Nasdaq - 1,2%, согласно данным FactSet.