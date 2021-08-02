Рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно подрастают на Московской бирже в понедельник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,17 - 73,25 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,22 руб./$1 (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,935 руб./EUR1 (+8 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,91 коп. к уровню закрытия 30 июля, до 79,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,12 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,63 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно снижается к доллару и евро на старте торгов 2 августа под давлением нефтяных котировок. Цены на нефть эталонных марок снижаются, в том числе на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+ об увеличении добычи с 1 августа на 400 тыс. б/с.

Торги сентябрьскими фьючерсами на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 2 августа пока не начались. Их стоимость по итогам сессии в пятницу составила $76,33. В то же время фьючерсы на Brent на октябрь к 7:01 снижаются на 1,13% - до $74,56. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,18 за баррель, что на 1,04% ниже уровня на закрытие рынка 30 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет 1,94%, китайский CSI300 - 2,09 %. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также увеличивается на 0,5%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, завершив неделю потерями на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом. Между тем за месяц все три основных индикатора продемонстрировали рост.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страну вновь ждет ухудшение эпидемиологической ситуации, однако рост заболеваемости COVID-19 не приведет к повторному введению режимов изоляции.

В то же время опубликованные в пятницу статистические данные указали на неожиданный рост доходов населения США в июне. Доходы в минувшем месяце увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом расходы американцев выросли на 1%. Аналитики в среднем ожидали сокращения доходов на 0,3% и повышения расходов на 0,7%.