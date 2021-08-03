Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник скорректировался вниз вслед за просевшими фондовыми площадками в США и Азии, а также на фоне слабости нефти (Brent торгуется ниже $73 за баррель) из-за беспокойства по поводу распространения новых штаммов коронавируса; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3 779,19 пункта (-0,2%), индекс РТС – 1 632,3 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 72,92 рубля (-0,14 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,8%), UC Rusal (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%), расписки Ozon (-0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), акции "АЛРОСА" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), банка ВТБ (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник противоречивый: валюты риска укрепляются, но снижаются индексы акций в Азии из-за неуверенного финиша рынка США и коронавирусных проблем.

Основным фактором беспокойства в глобальном плане остается Delta-вариант коронавируса. Случаи коронавируса штамма Delta проявились в 14 из 32 провинций Китая, что может стать сигналом к возвращению мер социальной дистанции. Также отмечается замедление роста деловой активности в промышленности Китая. Если тенденция сохранится в августе, то скромный рост может смениться на спад.

Впрочем, инвесторы могут в любой момент вспомнить о проблеме потолка госдолга США. Кроме того, звучат обвинения вашингтонских политиков, что Китай может быть изобретателем коронавируса. Поддержку нефти немного обеспечивают ожидания по запасам: Reuters сообщает, что предварительный опрос указывает на то, что на рынке ждут сокращения запасов, как сырой нефти, так и нефтепродуктов в США, отмечает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи во вторник останется в диапазоне 3750-3800 пунктов в ожидании стабилизации рынка нефти.

Негатива внешним рынкам добавила публикация индекса ISM в промышленности США за июль (показатель составил 59,5 пунктов, опустившись ниже 60 пунктов впервые с февраля, не оправдав ожидания и заставив опасаться торможения деловой активности), а также заявления представителей ФРС о возможности начать сворачивать стимулы уже с октября в случае сохранения сильного прироста числа новых рабочих мест в стране.

Вторник достаточно скудный день с точки зрения экономических новостей, поэтому ожидается сохранение сдержанной динамики глобальных рынков перед публикацией в среду значимых данных по экономике (страновые PMI в секторе услуг и оценка прироста рабочих мест в CША от ADP). Учитывая сохранение инерционного давления на рынке нефти, во вторник индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 3750-3800 пунктов, считает эксперт.

В США в понедельник индексы акций Dow и S&P500 снизились на 0,2-0,3%, Nasdaq прибавил менее 0,1%, хотя в начале торгов преобладала позитивная динамика. Несмотря на перспективы устойчивого восстановления экономики и хороший сезон корпоративной отчетности в США, инвесторы испытывают беспокойство по поводу распространения новых штаммов коронавируса.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что американские сенаторы согласовали проект инфраструктурных расходов общим объемом порядка $1 трлн. Проект является двухпартийным и может быть одобрен Сенатом в ближайшие дни.

Законопроект предусматривает масштабные инвестиции в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру. Он является первым этапом плана президента США Джо Байдена в отношении инфраструктуры. Документ предусматривает расходы в размере $550 млрд в течение первых пяти лет.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 59,5 пункта (минимум за полгода) при прогнозах роста до 61 пункта с июньских 60,6 пункта. ISM Manufacturing остается выше пограничной отметки в 50 пунктов уже 14 месяцев подряд.

Между тем финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit, в июле составило рекордные 63,4 пункта, а не 63,1 пункта, как было объявлено ранее. В июне он находился на отметке 62,1 пункта.

Во вторник в Азии преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%) на ожиданиях усиления давления на технологический сектор в КНР, но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Власти Японии продлили срок действия режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов до 31 августа, а также заявили о намерении ужесточить контроль за прибывающими в страну туристами.

Китайская государственная газета Economic Information Daily во вторник опубликовала статью с критикой онлайн-игр, которые назвала "ядом для ума". В статье отмечается, что чрезмерная увлеченность детей видеоиграми ведет к определенным заболеваниям, а также приводятся доводы экспертов, выступающих за более жесткое регулирование сектора.

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением из-за опасений, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на нефть.

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,72 за баррель (-0,2% и -3,3% накануне), сентябрьская цена WTI – $71,14 за баррель (-0,2% и -3,6% в понедельник).

Власти Индонезии, являющейся крупнейшим потребителем бензина в Азии, сообщили в понедельник о продлении карантинных ограничений в ряде регионов до 9 августа из-за высокой заболеваемости COVID-19. За период с 3 по 25 июля – первой волны карантинных мер, введенных в стране после появления штамма "дельта", Индонезия сократила импорт бензина почти на четверть, сообщает агентство Bloomberg.