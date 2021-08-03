Евро подешевел почти на 22 копейки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро немного снизились на "Московской бирже" во вторник, курс рубля укрепляется в ожидании новых драйверов с внешних рынков.

К 19:00 по Москве доллар дешевел на десять копеек, до 72,96 рубля. Евро подешевел на 21,75 копейки, до 86,51 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 15,29 копейки - до 79,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного дорожать к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы находятся в ожидании новых стимулов, способных придать направление движения рисковых активов. Так, в пятницу, 6 августа, Минтруда США обнародует данные о безработице в июле. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 845 тысяч. В июне показатель вырос на 850 тысяч.

Федеральная резервная система может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на американском рынке труда, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер.

Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тысяч, американский рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил Уоллер CNBC.

По его словам, ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре.

"Все зависит от того, какими будут следующие два отчета по рынку труда, - отметил Уоллер. - Если они будут столь же сильными, как июньские данные, можно будет говорить о достижении необходимого прогресса на рынке труда. Если же нет, то Федрезерву, вероятно, придется отложить сокращение объемов выкупа на пару месяцев".

Опубликованные 2 августа статданные, показавшие замедление темпов роста активности в производственном секторе США, могут быть сигналом того, что пик подъема в американской экономике уже пройдет.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 59,5 пункта по сравнению с 60,6 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние шесть месяцев, снижение индекса зафиксировано второй месяц подряд. Аналитики в среднем ожидали роста до 60,9 пункта, сообщил Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже 14 месяцев подряд.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться во вторник вечером после сильного падения по итогам предыдущей сессии. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение штамма "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на нефть.

К 19:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,45%, до $72,56 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,73%, до $70,74 за баррель.

Власти Индонезии, крупнейшего потребителя бензина в Азии, в понедельник продлили карантинные ограничения в регионах. С 3 по 25 июля - первой волны карантинных мер, введенных в стране после появления штамма "дельта", Индонезия сократила импорт бензина почти на четверть, сообщил Bloomberg.

Банк России 3 августа провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 2,11 трлн рублей (при лимите 2,11 трлн и спросе 2 182,6 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 июля, банки разместили 1,81 трлн рублей (при лимите 1,81 трлн и спросе 2 058,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,4% годовых.

Кроме того, ЦБ 3 августа провел доразмещения 46-го и 47-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 46-й выпуск был размещено в объеме 489,4 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

47-й выпуск был размешен в объеме 4 млрд 409,4 млн рублей, средневзвешенная цена составила также 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" с 10:00 до 11:30) ЦБ опустил официальный курс доллара на 4 августа на 14,32 копейки, до 72,8724 рубля за доллар, и уменьшил курс евро на 21,39 копейки, до 86,5578 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 2,76 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,9216 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 5,71 копейки и составил 72,9868 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 467,308 млн, из которых $484,447 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 982,861 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,09 копейки, до 86,5767 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 1,04 копейки и составил 86,6458 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 409,717 млн евро, из которых 110,938 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 298,779 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 42 базисных пункта (б.п.) - до 6,17% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 15 б.п. - до 6,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 5 б.п. - до 6,88% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 7,2% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 7,3% годовых.