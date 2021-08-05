Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:33Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 200 193 983+628 145

Aviasales привлек $43 млн от инвестфондов на запуск новых продуктов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Фонды "Эльбрус Капитал" и iTech Capital инвестировали $43 млн в сервис поиска и бронирования авиабилетов Aviasales, сообщили "Интерфаксу" представители фондов.

Средства пойдут на запуск новых продуктов Aviasales, а также маркетинг в России, странах СНГ и на новых для компании рынках. Часть инвестиций будет направлена на развитие сервиса по организации командировок Travelpayouts, рассказали в фондах.

iTech Capital стал совладельцем Aviasales еще в 2014 году, вложив в компанию $10 млн и получив миноритарную долю (ее точный размер не разглашался). "Эльбрус Капитал" инвестирует в Aviasales впервые. Как распределятся доли фондов в капитале метапоисковика после сделки, их представители не уточняют. До этого своими конечными бенефициарами Aviasales называл семью основателя сервиса Константина Калинова, iTech Capital и менеджмент компании.

iTech Capital инвестирует в IT-компании с 2010 года, среди портфельных компаний фонда, помимо "Авиасейлс" - Bitfury, TradingView. Фонды "Эльбрус Капитала" с момента основания в 2007 году инвестировали в более чем 20 компаний из разных отраслей, включая HeadHunter, Cian.ru, Банки.ру, Great Beer Holding, DPD Russia, PickPoint. Одна из портфельных компаний "Эльбрус Капитала" - HeadHunter - уже провела IPO, другая - Cian.ru - готовится к размещению в этом году.

"Мы рады, что в компании появился надежный и сильный финансовый партнер с большим опытом успешных сделок", - передал через представителя управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк.

Команда "Эльбрус Капитала" "высоко оценивает потенциал дальнейшего роста "Авиасейлс", в том числе за счет новых продуктовых решений и региональной экспансии", добавил старший партнер "Эльбрус Капитала" Дмитрий Крюков.

Aviasales хочет улучшать свой основной продукт - поиск авиабилетов и развивать при этом новые направления, "способные генерировать для компании небилетную выручку", отметил гендиректор компании Макс Крайнов. Прошлый год, по его словам, несмотря на ситуацию с пандемией COVID-19, компания закончила с операционной прибылью.

В апреле Крайнов говорил "Интерфаксу", что каждый шестой авиабилет в России найден и забронирован через Aviasales, долю компании на этом рынке он оценивал в 16-17%. В рамках своей стратегии сервис планирует наращивать долю в РФ и выходить на соседние рынки, а в будущем не исключает проведение IPO, также говорил Крайнов. Одной из наиболее вероятных площадок для размещения в случае принятии такого решения он называл "Московскую биржу".

Aviasales Эльбрус Капитал iTech Capital СНГ Константин Калинов Макс Крайнов

Новости

Проверки авиатоплива обнаружили в половине проб опасные для самолетов примеси

Индексы США снизились на слабых данных по рынку труда

Индексы США снизились на слабых данных по рынку труда

Европейские фондовые рынки выросли вслед за акциями технологических компаний

Цены на АЗС растут 11 недель подряд почти по всей России

Цены на АЗС растут 11 недель подряд почти по всей России

Минпромторг отметил, что в РФ подешевели овощи из "борщевого набора"

Источник узнал имя будущего гендиректора "Калашникова"

Гендиректор "Калашникова" покинет должность досрочно 10 августа

Минфин оспорил прогноз Минэкономразвития по ВВП и инфляции

"СПБ биржа" запретит брокерам быть маркетмейкерами и на других торговых площадках

Рынок акций США вырос на оптимизме вокруг отчетов компаний

Рынок акций США вырос на оптимизме вокруг отчетов компаний
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');