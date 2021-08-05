Evraz вернулся к проекту "Тимир"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Evraz вернулся к проекту по разработке железорудного месторождения в Якутии "Тимир", заявил CEO компании Александр Фролов журналистам.

"Мы вернулись к более плотному рассмотрению проекта "Тимир". Надеемся в этом сезоне начать первые действия по подготовке строительной площадки. Считаем этот проект достаточно перспективным и планируем его развивать", - сказал он.

CEO добавил, что сейчас по проекту идет рабочий процесс, и компания "будет информировать рынок по мере того, как будут приниматься решения, требующие раскрытия".

Мощность Тимира составит 15 млн тонн сырой руды и 6-7 млн тонн готовой продукции.

"Самообеспеченость "Евраз ЗСМК" железорудным сырьем – один из наших стратегических вопросов. У нас также реализуется инвестиционный проект, который позволит значительно увеличить производство руды на Таштагольской шахте (рост до 3,3 млн тонн к 2023 году с 2,5 млн тонн в 2020 году - ИФ)", - сказал Фролов.

Для обеспечения сырьевой базы "Евраз КГОК" и, соответственно, "Евраз НТМК" компания (самообеспеченность железорудным сырьем которой составляет около 70%) развивает Собственно-Качканарское месторождение на Урале.

В 2020 году "АЛРОСА" заявила, что ищет стратегического инвестора для продажи ее пакета в ГМК, который включен в перечень непрофильных активов.

"АЛРОСА" заключила с Evraz соглашение о продаже 51% "Тимира" в 2013 году за 4,95 млрд рублей, сохранив 49% в компании. Проект "Тимир" предусматривал освоение четырех железорудных месторождений в Якутии с балансовыми запасами около 5 млрд тонн и строительство Таежного и Тарыннахского ГОКов мощностью 20 млн тонн руды в год. Объем инвестиций оценивались в сумму более 400 млрд рублей. Основным вариантом освоения проекта являлось строительство Таежного ГОКа. Железорудное сырье с него планировалось доставлять на обогатительную фабрику и перерабатывать на "Евраз ЗСМК".

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер – Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов – 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев – 3,01%.