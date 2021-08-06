Рубль в пятницу утром почти не меняется к доллару и евро

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро торгуются в узких диапазонах на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине. Участники рынка в ожидании статданных по рынку труда США, способных дать новый импульс движению в основных валютных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,8 - 73,22 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,115 руб./$1 (+4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,445 руб./EUR1 (-2,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,35 коп. к уровню закрытия 5 августа, до 79,11 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,3 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 20,79 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", относительная статичность рубля к доллару и евро на старте торгов 6 августа связана с выжидательной позицией участников рынка, проявляющих интерес к статистике по рынку труда США. Сегодня министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,4 за баррель, что на 0,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,19 за баррель, что на 0,14% выше уровня на закрытие рынка 5 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,34%, китайский CSI300 теряет 0,73%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 незначительно снижается - на 0,04%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 завершил сессию на рекордном максимуме. Трейдеры оценивали квартальные отчеты компаний и новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 385 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за месяц. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 399 тыс., а не 400 тыс., как сообщалось ранее.