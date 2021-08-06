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"Роснефть" и Haihua не смогли оспорить требование "Сухого" о демонтаже стройгородка у НПЗ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" и ее подрядчик - ООО "Петро-Хэхуа" (Москва, российская структура китайской Haihua Industry Group) - не смогли оспорить решение суда по делу о демонтаже строительного городка близ Комсомольского нефтеперерабатывающего завода ("дочка" НК "Роснефть").

Ранее арбитражный суд Хабаровского края по иску АО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"" обязал эти компании снести стройгородок.

По данным картотеки арбитражных дел, апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы нефтяной компании и подрядчика и оставил решение краевого арбитража без изменений.

"Роснефть" отмечала, что истец не представил доказательств того, что объекты стройгородка создают помехи в работе радиомаячной системы аэродрома совместного базирования Минобороны и компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре - Дземги. Затраты на демонтаж объектов компания оценила в 190,9 млн рублей.

"Петро-Хэхуа" в свою очередь не считает себя "солидарным соответчиком" и не соглашается с "неделимостью обязательств" перед истцом.

Шестой арбитражный апелляционный суд отклонил доводы ответчиков. В частности, указал, что "Петро-Хэхуа" до сдачи строительных работ "является собственником, в том числе размещенного на спорном земельном участке временного рабочего городка и строительных материалов".

Стройгородок нужен "Роснефти" для строительства на Комсомольском НПЗ комплекса гидрокрекинга.

"Сухой" в иске указывал, что строительный городок на участке 7,6 га расположен в приаэродромной зоне аэродрома Дземги - на расстоянии порядка 70 метров от взлетно-посадочной полосы и 165 метров от оборудования радиотехнического обеспечения полетов (РТОП). Это, по мнению заявителя, "создает угрозу безопасности полетов и препятствия в пользовании".

В мае 2021 года по решению правительства аэродром Дземги утратил собственно статус аэродрома и теперь работает как посадочная площадка, для которой не требуется устанавливать приаэродромную территорию. На тот момент дело "Сухого" и "Роснефти" находилось на рассмотрении апелляционного суда.

Комсомольский НПЗ - крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Дальнем Востоке. Проектная мощность составляет 8 млн тонн нефти в год. По итогам 2020 года поставка сырья на завод составила 5 млн 866,7 тыс. тонн, что на 17% ниже уровня предыдущего года.

Роснефть Haihua Комсомольский НПЗ Сухой Минобороны Дземги

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