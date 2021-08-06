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"ФосАгро" может выплатить рекордные 156 руб. на акцию по итогам II квартала

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить по итогам II квартала 156 рублей на акцию (52 рубля на GDR) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 июня, сообщила компания.

Рекомендация была дана по итогам обсуждения отчетности за I полугодие и II квартал. Это рекордный размер квартальных дивидендов для "ФосАгро". Общая сумма выплат может составить 20,2 млрд рублей.

Акционеры "ФосАгро" рассмотрят вопрос о дивидендах на внеочередном собрании 13 сентября. Датой закрытия реестра для их получения предложено установить 24 сентября.

Аналитики BCS Global Markets ожидали, что "ФосАгро" может выплатить по итогам II квартала 146,7 рубля на акцию. Прогноз "ВТБ Капитала" составлял 125-145 рублей на акцию.

FCF "ФосАгро" по итогам II квартала составил 19 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA на конец июня - 1,07x. Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% FCF, от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Однако менеджмент компании неоднократно говорил, что при хорошей конъюнктуре рынка "ФосАгро" может превышать установленные дивидендной политикой уровни выплат.

По итогам I квартала "ФосАгро" объявила дивиденды в размере 105 рублей на акцию (35 рублей на GDR) на общую сумму 13,6 млрд рублей, что соответствует 90% квартального FCF.

Итоги II квартала

EBITDA "ФосАгро" во II квартале выросла в два раза к аналогичному периоду 2020 года, до 38,8 млрд рублей, сообщила компания. Рентабельность по EBITDA составила 43,7% против 31,9% годом ранее.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по EBITDA "ФосАгро" во II квартале составлял 38 млрд рублей. С отчетным показателем совпал прогноз "ВТБ Капитала".

Выручка компании за II квартал выросла на 48% год к году и составила 88,7 млрд рублей. Свободный денежный поток составил 19 млрд рублей, увеличившись в 9,5 раза к аналогичному периоду 2020 года и на 25% - к предыдущему кварталу.

Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" выросла в 4,2 раза и составила 24,1 млрд рублей.

Чистый долг компании по состоянию на 30 июня снизился на 30,5 млрд рублей по сравнению с концом 2020 года и составил 126,3 млрд рублей.

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец II квартала сократилось до 1,07х.

Семья Гурьевых через траст и напрямую контролирует 48,52% акций "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко - 20,98%. В свободном обращении находится 30,5% акций.

ФосАгро

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