Аграрии РФ ищут дополнительные возможности пополнения кормов. Обзор

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Заготовка кормов на зиму для животноводства в АПК РФ идет в традиционном режиме. Но засуха в ряде регионов не исключает их дефицита, причем довольно серьезного. Кроме того, существенно подорожали высокобелковые составляющие кормов, а также транспортные услуги, заявили специалисты, опрошенные "Интерфаксом".

В этих условиях аграрии ищут дополнительные возможности для того, чтобы у животных в зимне-стойловый период был полный рацион.

Центр: мобильный студенческий отряд

В Курской области, по словам начальника управления растениеводства, механизации и охраны труда комитета АПК Александра Бобкова, заготовка кормов идет по плану. "Даже несмотря на засуху, мы обеспечим животных кормами в полном объеме, дефицита не будет. План по заготовке сена перевыполнен на 10%, - сказал он. - Хозяйства запасают и фуражное зерно, а во второй декаде августа регион планирует начать уборку кукурузы на силос".

В департаменте АПК Воронежской области сообщили, что запасы сена уже составляют 83% к потребности, сенажа - 74%. Продолжается также заготовка соломы, травяной муки. Дефицита кормов здесь не ожидается.

Хозяйства Орловской области также близки к намеченным показателям по запасам сена и сенажа. После 20 августа начнется заготовка силоса, сообщила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве областного департамента сельского хозяйства Ирина Гуринович.

Но ситуация не везде однозначная. "Возможно, отдельные небольшие хозяйства будут испытывать незначительный дефицит кормов и закупать их в соседних регионах", - сказала она, отметив вместе с тем, что, "к сожалению, в регионе нет культуры заготовки кормов". "Многие хозяйства не используют все возможности по заготовке, к примеру, сенажа и в итоге заменяют его сеном, а это неравнозначные корма по ценности питательных веществ для животных", - заявила Гуринович.

В Костромской области проблем с заготовкой кормов не испытывают, сообщили в департаменте АПК. С учетом переходящих остатков уже припасено 98% от потребности.

Вместе с тем при необходимости будут проработаны варианты перераспределения кормов между сельхозпредприятиями. Кроме того, в любой момент аграриям может помочь мобильный студенческий отряд, который создан на базе Костромской сельскохозяйственной академии.

В Брянской области уверены, что корма будут заготовлены в полном объеме. Предприятия региона имеют собственную кормовую базу. Они в полном объеме заготавливают корма на зимне-стойловый период. Кроме того, заключены контракты за пределами области на приобретение высокобелковых компонентов рациона, сообщили в областном департаменте сельского хозяйства.

Однако тревогу вызывает подорожание - в среднем в два раза - высокобелковых кормов (жмыха, шрота), что привело к увеличению себестоимости производства продукции. Дальнейшее подорожание кормов и отсутствие стабилизации цен на них может негативно отразится на развитии животноводства в целом, опасаются специалисты.

С такой ситуации столкнулись и в Ярославской области. Чтобы избежать дополнительных потерь, правительство региона договорилось с руководством областной лизинговой компании "Ярославльагропромтехснаб" о централизованной поставке высокобелковых и концентрированных кормов для местных аграриев и сельхозпроизводителей. Региональная компания сможет в достаточном объеме обеспечить хозяйства кормами, теперь здесь ждут соответствующих заявок от руководителей сельхозпредприятий, сообщили в областном департаменте АПК и потребительского рынка.

Такую практику компания использует при обеспечении аграриев минеральными удобрениями - заблаговременно закупает их, фиксирует цену, а затем поставляет. Теперь таким образом будут поставляться высокобелковые и концентрированные корма, в том числе на условиях отсрочки и рассрочки оплаты сроком до 6 месяцев.

В Белгородской области проблемы, возникшие из-за засухи, планируют "перекрыть остатками кормов с прошлого года", заявили в областном департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды.

Поволжье: помощь властей

В Чувашии, где заготовка сена и сенажа близится к завершению, рассчитывают на второй укос многолетних трав. Основная силосная культура в республике - кукуруза. Период ее массовой уборки приходится на сентябрь-октябрь. Имеющиеся площади, а это более 10 тыс. га, позволяют обеспечить потребности хозяйств в силосе.

Не ожидают проблем на заготовке кормов и в Нижегородской области, где заготовлено уже 93% от запланированного объема сена и 87% - сенажа.

В то же время в Пермском крае, как сообщили в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, недобор кормов этого года может составить около 23%.

Но у сельхозпроизводителей есть переходящие остатки грубых и сочных кормов. Кроме того, комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края рекомендовала органам местного самоуправления муниципальных образований запретить вывоз кормов за пределы региона, организовать мероприятия по увеличению заготовки кормов.

О серьезном дефиците кормов заявили и в пресс-службе Минсельхоза Башкирии, где к 5 августа их заготовлено пока 41% от потребности. В связи с этим министерство рекомендовало в каждом районе разработать план мероприятий по обеспечению кормами, сохранению поголовья скота, а также рассмотреть возможность предоставления свободных земельных угодий, лугов и пастбищ для сбора кормовых культур.

Кроме того, в республике создается единая база сельхозпредприятий, готовых продавать корма коллегам.

Как считают в ведомстве, часть дефицита грубых кормов будет ликвидирована за счет заготовки кукурузного силоса, которая еще впереди. В республике также значительно увеличены площади под сахарной свеклой (почти на 10 тыс. га), это позволит хорошо пополнить запасы кормов побочной продукцией сахарного производства - жомом и патокой.

В Оренбургской области с учетом запасов кормов прошлых лет пока заготовлено 64% от потребности (в кормовых единицах), сообщил областной Минсельхозпрод.

По информации сельхозпроизводителей, обеспеченность в зимовку будет составлять не менее 24 центнеров кормовых единиц на условную голову, или 90% от потребности.

Хозяйства области, занимающиеся в основном животноводством, дополнительно приобретают корма у тех, для кого эта отрасль не главная, а также за пределами региона. Уже закуплено 2 320 тонн сена.

Кроме того, для обеспечения скота кормами и сохранения поголовья правительство области рассматривает вопрос об оказании помощи хозяйствам, подвергшимся засухе, на транспортировку грубых и сочных кормов, а также на закупку фуража.

В Татарстане по данным пресс-службы республиканского Минсельхозпрода, кормовые запасы пополняются не только за счет сенажа (заготовлено 53% к уровню прошлого года) и сена из многолетних и однолетних трав (61%), но и за счет веточного корма, которого припасено уже в два раза больше прошлогоднего.

Обеспеченность кормами на зимне-стойловый период 2021-2022 годов с учетом переходящего остатка кормов прошлых лет, по прогнозу, составляет 92-95%.

"Дефицит кормов будет восполняться за счет посева дополнительных площадей кормовых культур, перевода зерновой части на кормовые цели и покупки кормов в других регионах РФ, а также внутри республики", - сообщили в пресс-службе. Уже приобретено более 50 тыс. тонн грубых и сочных кормов в соседних регионах, предложения поступают также из Мордовии, Самарской и Владимирской областей.

На межхозяйственные связи рассчитывают и в Удмуртии, где, по предварительным прогнозам, с учетом переходящих запасов кормов ожидается обеспеченность сеном на 78%, сенажом - 92%, силосной массой - 91% и фуражным зерном - 80%.

"Есть предложения кормов из соседних регионов, хозяйства активно устанавливают межхозяйственные связи, возят корма самостоятельно", - сообщили в республиканском Минсельхозпроде, добавив, что заготовка кормов продолжается, в сентябре-октябре кормовая база пополнится за счет уборки основной силосной культуры - кукурузы.

Между тем в Самарской области Минсельхозпрод рекомендовал органам местного самоуправления муниципальных районов добиваться обеспечения кормами, в первую очередь, своих, самарских, животноводов.

В ведомстве рассчитывают, что к началу зимне-стойлового содержания животных необходимый объем кормов в соответствии с потребностью будет заготовлен. Тем более что в области имеется переходящий запас грубых и сочных кормов.

Еще в одном поволжском регионе - в Саратовской области работы идут в штатном режиме, пока все показатели по заготовке выше прошлогодних. Область обеспечивает себя кормами в полном объеме, сообщили в региональном Минсельхозе.

Урал: второй укос

В Свердловской области пока заготовлено немногим более трети от необходимого количества кормов (в кормовых единицах), сообщили в министерстве АПК и потребительского рынка. Одна из причин - почвенная засуха, которая мешала нормальному развитию растений в мае-июне. В области был введен режим ЧС регионального характера.

Возможный дефицит кормов в области планируется восполнить, в частности, за счет повторных укосов многолетних трав. Умеренно теплая погода в период сенокоса в сочетании с достаточным увлажнением почвы была в основном благоприятной для отрастания отавы. Частично на эти цели могут быть использованы посевы зерновых культур.

В основном на собственные силы рассчитывают и в Челябинской области.

"В соседних регионах ситуация с кормами также напряженная из-за погодных условий. Поэтому рассчитываем на собственные силы, хозяйства стараются использовать все резервы, чтобы обеспечить заготовку силоса и сенажа, в том числе в неудобьях, в поймах рек, - заявили в пресс-службе Минсельхоза региона. - Основные кормозаготовительные работы после прошедших дождей придутся на август-ноябрь. Будет сделано все возможное, чтобы не допустить сокращения маточного поголовья коров и необоснованного повышения цен".

Сибирь: пивная дробина

В Кемеровской области заготовка кормов пока отстает от прошлогодних показателей.

Как пояснили в Минсельхозе Кузбасса, из-за поздней весны сев однолетних трав сместился на конец первой - начало второй декады июня, соответственно, заготовка сенажа сдвинулась. Силосная кампания традиционно начинается в середине августа.

Дефицита кормов в области не прогнозируется. "Для сбалансированного питания в зимний период будет использоваться и побочная продукция перерабатывающих предприятий в виде жома, патоки, пивной дробины, барды", - сказали в министерстве.

К тому же есть и запас прошлогодних кормов.

В Алтайском крае, по данным краевого Минсельхоза, заготовка кормов идет с превышением показателей прошлого года. "Анализ состояния кормовых культур и естественных кормовых угодий позволяет надеяться на то, что план по кормозаготовке будет перевыполнен", - сказали в ведомстве.

Кроме того, многие хозяйства заключают договоры с перерабатывающими предприятиями на отгрузку отходов технических производств. Если проблемы возникнут, то они будут решены путем перераспределения излишков кормов из других хозяйств.

В Тюменской области заготовка сена пока существенно отстает от показателей прошлого года - 56,1 тыс. тонн (46% от потребности) против 134 тыс. тонн (104%).

"Состояние кормовых культур на начало заготовки кормов было угнетенным, выход зеленой массы был значительно меньше показателя прошлого года, - пояснил замгубернатора области, директор департамента АПК региона Владимир Чейметов. - В настоящее время ситуация улучшилась, после июльских дождей на полях, где были скошены кормовые культуры, наблюдается активное нарастание вегетативной массы, что позволит сделать второй укос".

Во избежание недостатка кормов сельхозпроизводители перевели 14,5 тыс. га посевов зерновых культур в кормовые. На зеленый корм дополнительно посеян рапс.

"Ресурсы для заготовки грубых и сочных кормов в области имеются", - подчеркнул замгубернатора.