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Валютные резервы Китая в июле выросли выше прогноза

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июле выросли на $21,8 млрд, до $3,236 трлн по сравнению с $3,214 трлн на конец июня, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали увеличения резервов на $11 млрд.

Государственное управление валютного контроля (SAFE) Китая объясняет рост резервов укреплением ряда валют относительно доллара США, а также подъемом цен на финансовые активы на мировом рынке.

Доллар США в прошлом месяце подешевел на 0,3% относительно корзины основных мировых валют. Курс юаня к доллару в июле опустился на 0,06%.

Запасы золота в стоимостном выражении в КНР в июле увеличились до $114,37 млрд по сравнению со $110,45 млрд месяцем ранее, сообщил НБК. При этом объем резервов остался на уровне 62,64 млн унций.

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