ВТБ может продать 19,9% акций "ТНС энерго" при расторжении форвардов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ВТБ может продать принадлежащий его структурам пакет акций ПАО ГК "ТНС энерго" выбранному сбытом покупателю, следует из условий соглашения между сторонами, раскрытых в материалах к собранию акционеров ТНС.

"Согласно генеральному соглашению сторона Б (ТНС - ИФ) компенсирует стороне А (ВТБ - ИФ) разницу между фиксированной форвардной ценой и рыночной ценой определенного числа обыкновенных бездокументарных акций ПАО ГК "ТНС энерго". При этом сторона А (ВТБ - ИФ) может быть обязана продать такое количество акций по рыночной цене в пользу преимущественного покупателя, который может быть назначен стороной Б (ТНС -ИФ)", - говорится в материалах.

При этом рыночная цена "форвардного" пакета в 19,9% определена на уровне 1 рубль.

Структура ВТБ приобрела 19,9% акций в "ТНС энерго" у на тот момент мажоритарного акционера сбыта - Sunflake Limited Дмитрия Аржанова (ранее он также возглавлял компанию) в 2017 году. Сделка по вхождению структур ВТБ в капитал сбыта была нужна, так как на тот момент сбыт не мог привлечь кредитные средства для этих целей из-за объема необходимой суммы и отсутствия обеспечений, отмечалось в его материалах.

Одновременно с приобретением акций стороны заключили четыре беспоставочных расчетных форварда сроком от 2 до 5 лет на 4,975% акций каждый. По условиям форвардных сделок, "ТНС энерго" должна оплатить разницу в цене акций только в случае, если рыночная цена ее бумаг составит менее 2205,88 рубля за акцию. Сроки по форвардам неоднократно продлевались, в последний раз - в июне этого года, когда форвард с ближайшим истечением сроков продлили до июня 2022 года. Таким образом, после последнего продления форварды должны были истечь в 2022 году (два соглашения), в 2023 и 2024 годах (по одному соглашению).

Согласно свежим материалам "ТНС энерго", при расторжении форвардов в обозначенные соглашением сроки компания "будет обязана выплатить АО "Холдинг ВТБ Капитал" форвардную стоимость в размере 6 млрд рублей, а также промежуточные платежи по обслуживанию форвардного соглашения (проценты)" (итого 6,8 млрд рублей - ИФ). В этом случае ТНС ждут кассовые разрывы, "которые могут привести к неисполнению обязательств компаний группы "ТНС энерго" перед поставщиками электроэнергии и услуг по ее передаче, а также достижения экономического эффекта за счет снижения процентной ставки, предполагается расторжение форвардного соглашения".

В случае досрочного расторжения сейчас ТНС может привлечь кредит для замещения обязательств по форварду с ВТБ "на более выгодных условиях в части сроков погашения и ставки процента". В этом случае "влияние сделки по досрочному расторжению форвардного соглашения на денежный поток ПАО "ГК "ТНС энерго" не произойдет, кроме того, будет достигнут экономический эффект за счет возможного сокращения стоимости обслуживания в случае замещения привлеченными средствами", отмечается в материалах. Согласно материалам, ТНС уже проводила предварительные переговоры с банками по этому вопросу, и речь может идти о кредите на сумму до 6,8 млрд рублей на 10 лет со ставкой ЦБ + не более 2,5%.

Заинтересованными в покупке акций "ТНС энерго" могут быть "Россети". В прошлом году компания предлагала консолидировать "ТНС энерго" в контуре группы (сбыт является одним из крупнейших должников для холдинга).

Это могло быть сделано путем приобретения "Янтарьэнергосбытом" пакета акций "ТНС энерго" с дальнейшим выходом холдинга из капитала проблемного сбыта после погашения задолженности. Для осуществления такой схемы необходимо менять законодательство, так как сейчас существует жесткий запрет на совмещение видов деятельности. Предлагались и другие возможности - участие в капитале сбыта совместно с другим кредитором - ВТБ (другой крупный кредитор сбыта), этот вариант законодательству не противоречит, так как предполагает "миноритарное" участие для "Россетей" ), привлечение стороннего инвестора, лишение ТНС статусов гарантирующих поставщиков.

Недавно также стало известно, что в начале этого года ИК "ТПЭ" (принадлежит бизнесмену Евгению Гинеру и ГК "Ростех") согласовала продажу принадлежащей ей доли в "ТНС энерго" в размере 25%+1 акция по цене 1 рубль за весь пакет. Срок совершения сделки не установлен, говорилось в отчетности ИК. Таким образом, в стадии продажи вскоре могут оказаться два пакета акций "ТНС энерго" - на 19,9% и 25%+1 акция - ценой 1 рубль каждый.