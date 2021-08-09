Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 09.08В России 6 469 910+22 160В мире 202 728 255+437 309

ВТБ в июне занял более 50% рынка рефинансирования ипотеки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доля ВТБ на рынке рефинансирования ипотеки в России в июне превысила 50%, сообщили в пресс-службе банка, ссылаясь на аналитический отчет ДОМ.РФ и Frank RG.

"Всего за семь месяцев этого года около 62 тысяч заемщиков других банков снизили ставку по кредитам почти на 140 млрд рублей после перевода своей ипотеки в ВТБ", - говорится в сообщении.

В июне почти 11 тысяч заемщиков из других банков рефинансировали ипотеку в ВТБ на сумму около 25 млрд рублей. За семь месяцев этого года чаще всего рефинансирования ипотеку в ВТБ в Москве и Подмосковье (39,3 млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (10,4 млрд), Татарстане (4,7 млрд), Ханты-Мансийском Автономном округе - Югре (4,2 млрд) и Новосибирской области (4,1 млрд).

ВТБ рефинансирует ипотеку клиентов других банков по ставке 8,2% годовых с учетом комплексного страхования. По госпрограмме поддержки семей с одним ребенком ставка составляет от 5% на весь срок кредита, если первый и последующий ребенок рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 г., или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Переоформление залога в ВТБ происходит с использование электронной регистрации.

ВТБ ДОМ.РФ Frank RG Москва Московская область Петербург ХМАО Таатарстан

Новости

Источник сообщил о втором взрыве на территории НЛМК

Источник сообщил о втором взрыве на территории НЛМК

Великобритания ввела санкции против Михаила Гуцериева

Великобритания ввела санкции против Михаила Гуцериева

НЛМК приостановил работу конвертерного цеха №2

"Газпром" возобновил прием и подготовку конденсата после пожара в Уренгое

Производство алкоголя в РФ в январе-июле снизилось на 2,3%

Производство алкоголя в РФ в январе-июле снизилось на 2,3%
Пандемия коронавируса

"Коммерсантъ" сообщил о сокращении расходов россиян на похороны

Inventive Retail Group купит крупнейшего онлайн-продавца Xiaomi в России

Производитель беспилотников Zala Aero оспорил в суде закупки "Газпрома"

Чистая прибыль Saudi Aramco за II квартал выросла вчетверо к 2020 году

На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии

На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');