ВТБ в июне занял более 50% рынка рефинансирования ипотеки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доля ВТБ на рынке рефинансирования ипотеки в России в июне превысила 50%, сообщили в пресс-службе банка, ссылаясь на аналитический отчет ДОМ.РФ и Frank RG.

"Всего за семь месяцев этого года около 62 тысяч заемщиков других банков снизили ставку по кредитам почти на 140 млрд рублей после перевода своей ипотеки в ВТБ", - говорится в сообщении.

В июне почти 11 тысяч заемщиков из других банков рефинансировали ипотеку в ВТБ на сумму около 25 млрд рублей. За семь месяцев этого года чаще всего рефинансирования ипотеку в ВТБ в Москве и Подмосковье (39,3 млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (10,4 млрд), Татарстане (4,7 млрд), Ханты-Мансийском Автономном округе - Югре (4,2 млрд) и Новосибирской области (4,1 млрд).

ВТБ рефинансирует ипотеку клиентов других банков по ставке 8,2% годовых с учетом комплексного страхования. По госпрограмме поддержки семей с одним ребенком ставка составляет от 5% на весь срок кредита, если первый и последующий ребенок рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 г., или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Переоформление залога в ВТБ происходит с использование электронной регистрации.