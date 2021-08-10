Доллар подорожал на 21 копейку

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Курс рубля к доллару и евро во вторник вечером начал падать на "Московской бирже", отыгрывая перепады настроений и беспокойство инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков, и в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС).

К 19:00 доллар подорожал на 21,25 копейки, до 73,88 рубля. Евро подорожал на 14,75 копейки, до 86,59 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 18,33 копейки - до 79,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на продолжающую расти нефть. Инвесторы демонстрируют перепады настроений в ожидании информации о возможных сроках начала сворачивания стимулирующих мер со стороны ФРС США на фоне восстановления американской экономики.

Инвесторы ждут данных о потребительской и производственной инфляции в США в июле, которые министерство труда страны обнародует в среду и четверг, так как данные по безработице, обнародованные ведомством в прошлую пятницу, оказались намного сильнее прогнозов.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тысячи, максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в минувшую пятницу. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тысяч и снижения безработицы до 5,7%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик считает, что американскому ЦБ следует приступить к сворачиванию программы выкупа активов на фоне значительного роста числа рабочих мест в США в последние два месяца. "Мы на пути к существенному прогрессу в достижении нашей цели", - сказал Бостик журналистам в понедельник, назвав последние статданные "безусловно, весьма обнадеживающими в этом отношении".

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин накануне также заявил, что видит движение экономики в направлении намеченных ЦБ целей.

По предварительным данным Минтруда, производительность труда в США во втором квартале 2021 года выросла на 2,3%. Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне увеличилась на 1%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение производительности труда на 3,5%, стоимости рабочей силы - на 1,1%.

Котировки нефти растут во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее. Падение цен на Brent и WTI в понедельник достигало более 4%, обе марки завершили торги на минимальных уровнях с 19 июля, по данным MarketWatch.

К 19:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,64%, до $70,86 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 3,04%, до $68,5 за баррель.

Тем не менее, подъем котировок во вторник ограничивают опасения по поводу роста заболеваемости COVID-19. Трейдеры опасаются, что введение новых ограничительных мер для сдерживания распространения штамма коронавируса "дельта" ослабит мировую экономику и подорвет спрос на топливо, пишет Dow Jones. Особую озабоченность участников рынка вызывает снижение спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

Банк России 10 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 1,083 трлн рублей (при лимите 1,22 трлн и спросе 1,083 трлн рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 августа, банки разместили 2,11 трлн рублей (при лимите 2,11 трлн и спросе 2 182,6 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых.

ЦБ 10 августа провел также аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 840,7 млрд рублей при лимите 1,34 трлн рублей и спросе 840,7 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 6,47% годовых.

Кроме того, регулятор 10 августа провел размещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 222,139 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России поднял официальный курс доллара на 11 августа на 8,84 копейки, до 73,5962 рубля и уменьшил курс евро на 8 копеек, до 86,3578 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 18,66 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,6619 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 22,72 копейки и составил 73,7432 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 260,245 млн, из которых $460,555 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 799,69 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 7,41 копейки, до 86,3192 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 повысился на 1,21 копейки и составил 86,4362 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 466,648 млн евро, из которых 178,731 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 287,917 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику во вторник, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 6,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 6,86% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних отметках - 7,21% и 7,3% годовых соответственно.