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Инфляция в Германии в июле ускорилась максимума с августа 2008 года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле выросли на 3,1% в годовом выражении, то есть максимальными темпами с августа 2008 года, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Инфляция в помесячном выражении составила 0,5%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В июне потребительские цены в Германии выросли на 2,1% в годовом и 0,4% в помесячном выражении.

Германия

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