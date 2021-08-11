Инфляция в Германии в июле ускорилась максимума с августа 2008 года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле выросли на 3,1% в годовом выражении, то есть максимальными темпами с августа 2008 года, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Инфляция в помесячном выражении составила 0,5%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В июне потребительские цены в Германии выросли на 2,1% в годовом и 0,4% в помесячном выражении.