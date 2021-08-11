Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:28Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 022 307+637 451

Чистая прибыль Юнипро по МСФО в I полугодии выросла до 8,5 млрд руб.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в I полугодии 2021 г. выросла на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,5 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период составила 42,1 млрд руб. (+12,1%).

EBITDA увеличилась на 9,1%, до 14,4 млрд руб. ПАО "Юнипро" скорректировало ожидания EBITDA по итогам 2021 г. с 25-28 млрд руб. до 26-28 млрд руб. Коррекция связана с более высокой готовностью оборудования третьего энергоблока Березовской ГРЭС с момента ввода в эксплуатацию.

Во второй половине года на положительную динамику EBITDA могут повлиять рост электропотребления и новое соглашение ОПЕК+.

Среди возможных рисков в "Юнипро" отмечают рост неплатежей в результате прекращения действия соглашения о реструктуризации задолженности, а также вероятность снижения готовности оборудования энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал, что чистая прибыль "Юнипро" составит 7,48 млрд руб., EBITDA - 13,46 млрд руб., выручка - 40,58 млрд руб.

Таким образом, результаты компании существенно превысили ожидания аналитиков.

В самой компании отметили рост выручки, несмотря на окончание действия договоров о предоставлении мощности в отношении энергоблоков Шатурской и Яйвинской ГРЭС с января 2021 года. Динамику показателя в "Юнипро" объяснили возвращением в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС и, соответственно, возобновлением платежей по ДПМ за его мощность, а также увеличением выработки электроэнергии в целом по компании благодаря восстановлению экономики от последствий COVID-19, смягчению ограничений по соглашению ОПЕК+, холодной зиме и рекордно высокой температуре в мае-июне 2021 года.

Дивиденды

"Юнипро" планирует направить на дивиденды во второй половине 2021 г. 12 млрд руб. Это соответствует верхней границе анонсированного ранее диапазона выплат в 10-12 млрд руб.

"Нереализованные риски, связанные с готовностью оборудования третьего энергоблока Березовской ГРЭС, позволяют выплатить дополнительно дивиденды в сумме 2 млрд руб. во II полугодии 2021 г.", - говорится в презентации.

Весной 2019 г. "Юнипро" приняла дивидендную политику, которая предусматривала выплаты по 20 млрд руб. ежегодно в 2020-2022 гг. Однако на фоне переносов срока возобновления работы третьего энергоблока Березовской ГРЭС "Юнипро" снизила план по выплатам за девять месяцев 2020 г. с 13 млрд руб. до 7 млрд руб. после выплаты первых 7 млрд руб. летом (то есть суммарно акционеры получили 14 млрд, а не 20 млрд руб.).

В I полугодии 2021 г. акционерам "Юнипро" было выплачено 8 млрд руб. Суммарные выплаты в 2021 г. могут составить 20 млрд руб. при условии пуска, стабильной работы и финансовой контрибуции третьего энергоблока Березовский ГРЭС, сообщала в начале весны компания. Объект начал свою работу в мае 2021 г.

По плану "Юнипро", выплаты в 2022 г. также должны составить в сумме 20 млрд руб.

ПАО "Юнипро" (до 22 июня 2016 г. - ОАО "Э.ОН Россия") зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургуте. В состав компании входят пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.

Юнипро

Новости

Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avast за $8,1-8,6 млрд

Поток газа по "Ямалу-Европе" упал в полтора раза к уровню вторника

Поток газа по "Ямалу-Европе" упал в полтора раза к уровню вторника

Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро

Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Решетников заметил признаки завершения восстановительного роста экономики РФ

Решетников заметил признаки завершения восстановительного роста экономики РФ

ФАС заподозрила Mercury и ЦУМ в ценовом сговоре на рынке люкса

ФАС заподозрила Mercury и ЦУМ в ценовом сговоре на рынке люкса

Новак заявил, что запрет экспорта нефтепродуктов остается на повестке

Новак заявил, что запрет экспорта нефтепродуктов остается на повестке

Нефть немного подорожала после падения до трехнедельных минимумов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');