Чистая прибыль Юнипро по МСФО в I полугодии выросла до 8,5 млрд руб.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в I полугодии 2021 г. выросла на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,5 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период составила 42,1 млрд руб. (+12,1%).

EBITDA увеличилась на 9,1%, до 14,4 млрд руб. ПАО "Юнипро" скорректировало ожидания EBITDA по итогам 2021 г. с 25-28 млрд руб. до 26-28 млрд руб. Коррекция связана с более высокой готовностью оборудования третьего энергоблока Березовской ГРЭС с момента ввода в эксплуатацию.

Во второй половине года на положительную динамику EBITDA могут повлиять рост электропотребления и новое соглашение ОПЕК+.

Среди возможных рисков в "Юнипро" отмечают рост неплатежей в результате прекращения действия соглашения о реструктуризации задолженности, а также вероятность снижения готовности оборудования энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал, что чистая прибыль "Юнипро" составит 7,48 млрд руб., EBITDA - 13,46 млрд руб., выручка - 40,58 млрд руб.

Таким образом, результаты компании существенно превысили ожидания аналитиков.

В самой компании отметили рост выручки, несмотря на окончание действия договоров о предоставлении мощности в отношении энергоблоков Шатурской и Яйвинской ГРЭС с января 2021 года. Динамику показателя в "Юнипро" объяснили возвращением в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС и, соответственно, возобновлением платежей по ДПМ за его мощность, а также увеличением выработки электроэнергии в целом по компании благодаря восстановлению экономики от последствий COVID-19, смягчению ограничений по соглашению ОПЕК+, холодной зиме и рекордно высокой температуре в мае-июне 2021 года.

Дивиденды

"Юнипро" планирует направить на дивиденды во второй половине 2021 г. 12 млрд руб. Это соответствует верхней границе анонсированного ранее диапазона выплат в 10-12 млрд руб.

"Нереализованные риски, связанные с готовностью оборудования третьего энергоблока Березовской ГРЭС, позволяют выплатить дополнительно дивиденды в сумме 2 млрд руб. во II полугодии 2021 г.", - говорится в презентации.

Весной 2019 г. "Юнипро" приняла дивидендную политику, которая предусматривала выплаты по 20 млрд руб. ежегодно в 2020-2022 гг. Однако на фоне переносов срока возобновления работы третьего энергоблока Березовской ГРЭС "Юнипро" снизила план по выплатам за девять месяцев 2020 г. с 13 млрд руб. до 7 млрд руб. после выплаты первых 7 млрд руб. летом (то есть суммарно акционеры получили 14 млрд, а не 20 млрд руб.).

В I полугодии 2021 г. акционерам "Юнипро" было выплачено 8 млрд руб. Суммарные выплаты в 2021 г. могут составить 20 млрд руб. при условии пуска, стабильной работы и финансовой контрибуции третьего энергоблока Березовский ГРЭС, сообщала в начале весны компания. Объект начал свою работу в мае 2021 г.

По плану "Юнипро", выплаты в 2022 г. также должны составить в сумме 20 млрд руб.

ПАО "Юнипро" (до 22 июня 2016 г. - ОАО "Э.ОН Россия") зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургуте. В состав компании входят пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.