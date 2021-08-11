Завод "Победит" увеличил полугодовую прибыль по РСБУ в 15 раз

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Владикавказский завод АО "Победит" в первом полугодии 2021 года получил 374,657 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 14,9 раза больше, чем годом ранее.

Выручка компании от продаж увеличилась в 1,7 раза, почти до 1,2 млрд рублей, себестоимость - только на 29,4%, до 806,8 млн рублей. В результате валовая прибыль выросла в 4,7 раза и достигла 379,7 млн рублей

Прочие доходы завода в отчетный период снизились в 1,8 раза, до 99,923 млн рублей, расходы - в 11,4 раза, до 19,599 млн рублей. Проценты к получению увеличились в 2,7 раза, до 18,971 млн рублей, к уплате - сократились в 11 раз, до 48 тыс. рублей. Это, в том числе, повлияло на рост доналоговой прибыли более чем в 13 раз.

Кредиторская задолженность АО "Победит" увеличилась с 216,105 млн рублей на 31 декабря 2020 года до 395,1 млн рублей на 30 июня 2021 года, дебиторская - с 472,333 млн рублей до 629,331 млн рублей.

"Победит" специализируется на производстве твердых сплавов, тугоплавких металлов и тяжелых сплавов.