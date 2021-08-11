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ЦБ РФ не увидел проблем на валютном рынке из-за сокращения позиции нерезидентов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Нерезиденты и дочерние иностранные банки в июле существенно скорректировали нетто-позицию по валютным свопам, снизив ее до $12 млрд после роста до $20 млрд в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

"При этом никаких негативных эффектов на рынке не наблюдалось, что подтверждает тезис об ограниченном влиянии иностранных участников на российский финансовый рынок через валютные свопы", - отмечает Банк России.

Дополнительную поддержку валютному рынку оказывают системно значимые кредитные организации, а также нефинансовые компании.

До 2020 года основным продавцом валюты на российском рынке были системно значимые банки. В 2020 году появилась новая тенденция, которая продолжается и в текущем году: нефинансовые организации, имеющие накопления в иностранной валюте, самостоятельно принимают участие в биржевых торгах и продают иностранную валюту, во многом компенсируя спрос на нее со стороны иностранных участников, подчеркивает ЦБ.

Этими нефинансовыми организациями преимущественно являются экспортеры. Несколько крупнейших российских экспортеров напрямую (без банков-посредников) продали на биржевых торгах с 2017 года по июль 2021 года иностранную валюту на сумму свыше 3,5 трлн рублей в рублевом эквиваленте, что значительно больше всех нетто-покупок валюты нерезидентами за этот период (778 млрд рублей). "Таким образом, продажи экспортеров оказывают дополнительную поддержку валютному рынку при сворачивании позиций на свопах нерезидентами", - отмечает регулятор.

ЦБ РФ

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