Рубль вечером развернулся вверх к доллару и евро

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам после выхода данных по потребительской инфляции в США, ослабивших опасения рынков относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) американского Центробанка.

Курс доллара США составил 73,75 руб./$1 в 19:00, что на 16,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,55 руб./EUR1, подешевев на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,5 копейки - до 79,51 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на вечерних торгах благодаря повышению аппетита инвесторов к рисковым активам. Трейдеры оценивают данные по потребительской инфляции в США, которые являются важными при определении возможных перспектив ДКП Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Инфляция осталась на уровне июня и была максимальной почти за 13 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%, сообщает Trading Economics.

Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, ранее заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

В то же время Эванс, в отличие от многих своих коллег по ФРС, не считает, что Федрезерву следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании. "Я хотел бы увидеть чуть больше отчетов по рынку труда, прежде чем принимать решение, - заявил он. - Мы подходим к моменту, когда действительно будет целесообразным начать сокращение объемов выкупа активов".

Эванс в этом году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Нерезиденты и дочерние иностранные банки в июле существенно скорректировали нетто-позицию по валютным свопам, снизив ее до $12 млрд после роста до $20 млрд в июне, между тем говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

"При этом никаких негативных эффектов на рынке не наблюдалось, что подтверждает тезис об ограниченном влиянии иностранных участников на российский финансовый рынок через валютные свопы", - отмечает Банк России.

Дополнительную поддержку валютному рынку оказывают системно значимые кредитные организации, а также нефинансовые компании. Этими нефинансовыми организациями преимущественно являются экспортеры. Несколько крупнейших российских экспортеров напрямую (без банков-посредников) продали на биржевых торгах с 2017 года по июль 2021 года иностранную валюту на сумму свыше 3,5 трлн рублей в рублевом эквиваленте, что значительно больше всех нетто-покупок валюты нерезидентами за этот период (778 млрд рублей).

"Таким образом, продажи экспортеров оказывают дополнительную поддержку валютному рынку при сворачивании позиций на свопах нерезидентами", - отмечает регулятор.

Цены на нефть немного сократили снижение на торгах в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 6 августа.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 448 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 600 тыс. баррелей.

Резервы бензина в США упали на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,77 баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в среду составляет $69,99 баррель, что на 0,91% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,7 за баррель, что на 0,86% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения, связанные с новой волной COVID-19 в мире. Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже начало сказываться на объемах спроса на нефть, пишет Bloomberg.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали сообщения о том, что Белый дом намерен призвать ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева, в первой половине среды рубль умеренно слабел на фоне нефти, дешевеющей после того, как США призвали ОПЕК+ повысить добычу до более высоких уровней. "Администрация Белого дома видит в растущих ценах на бензин риск для восстановления экономики, в связи с чем она будет добиваться роста добычи картелем. В то же время после выхода данных по июльской инфляции в США рубль перешел к укреплению. Рост цен в годовом исчислении остался на уровне прошлого месяца, в то время как в месячном выражении рост цен замедлился с июньских 0,9% до 0,5%. Базовая инфляция при этом впервые с февраля показала снижение, составив в июле 4,3% г/г. В результате опасения скорого ужесточения ДКП в США ослабились, что поддержало спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль. В то же время мы не ожидаем, что сегодняшняя ценовая статистика существенно повлияет на планы ФРС - инфляция остается повышенной и регулятора ограничивает, скорее, слабое восстановление рынка труда. Таким образом, позитив от июльских ценовых данных вряд ли будет продолжительным", - отмечает Пономарева.

"Большую часть торгового дня пара "доллар-рубль" находилась вблизи уровня 74 руб./$1. Внимание инвесторов было сосредоточено на данных по инфляции в США за июль. Вышедшие во второй половине дня цифры отразили некоторое замедление темпов роста индекса потребительских цен, что мгновенно усилило аппетит к риску на глобальных рынках и спровоцировало коррекцию доллара. В частности, индекс USD ушел ниже 93 пунктов, а доходность десятилетних UST опускалась на минимуме ниже 1,34%. На локальном рынке американская валюта также скорректировалась и опускалась ниже 73,7 руб./$1, хотя в последующие часы восстановилась до 73,8 руб./$1. При этом на площадках развивающихся рынков динамика локальных валют оставалась смешанной, а цены на нефть встречали сопротивление при попытках закрепиться выше $70 по марке Brent и пребывали в минусе, несмотря на возросший интерес к риску", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 августа на 37,33 копейки, до 73,9695 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,79 копейки, до 86,6257 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 30,01 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,962 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 11,75 копейки и составил 73,9374 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 377,768 млн, из которых $611,886 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 765,882 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 37,71 копейки, до 86,6963 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 25,42 копейки и составил 86,6998 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR629,011 млн, из которых EUR301,179 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR327,832 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 1 базисный пунктов (б.п.) - до 6,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 6,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п., поднявшись до 6,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, уменьшились на 2 б.п. - до 7,19% и 7,28% годовых соответственно.