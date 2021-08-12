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"Ростелеком" подписал с "Почтой России" контракт на 13,5 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Ростелеком" подписал с "Почтой России" договор об оказании услуг связи сроком на 5 лет на сумму 13,5 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в почтовой компании.

По условиям контракта, "Ростелеком" предоставит "Почте" услуги связи для корпоративной сети передачи данных, которая объединяет 40 тысяч объектов (почтовых отделений, логистических и сортировочных центров, складов, а также дата-центров) во всех регионах. При этом для всех объектов будут действовать единые требования к качеству и надежности каналов связи, что существенно повысит доступность онлайн- услуг "Почты", отметили в компании.

"Ростелеком" в течение пяти лет должен в 2,5 раза увеличить скорость передачи данных в единой сети "Почты" - с 200 Гбит/с до 500 Гбит/с (суммарно по всем объектам), говорится в договоре. В течение трех лет оператор будет должен увеличить долю почтовых объектов, подключенных к корпоративной сети передачи данных по оптоволоконной связи, с 60% до 70%. Кроме того, существенно снизится допустимое время перерыва в предоставлении услуг связи.

В 2016 году "Ростелеком" и "Почта" заключали пятилетний договор на создание и эксплуатацию единой корпоративной сети передачи данных. Это позволило "Почте" централизовать более 900 договоров с региональными операторами связи в один. "Ростелеком" построил около 3 000 новых каналов связи для отделений, расположенных в труднодоступных населенных пунктах, и для новых объектов "Почты" - таких, как логистические центры.

Ростелеком Почта России

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