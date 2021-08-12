Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящий импульс предыдущего дня за счет выросшей вечером нефти (Brent поднялась выше $71 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,4%, растут бумаги рителейра Fix Price на отчете за полугодие.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3881,85 пункта (+0,1%), индекс РТС – 1663,27 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 73,5 рубля (+0,13 рубля).

Ритейлер Fix Price (+3,9%, до 599,6 рубля) в I полугодии увеличил выручку на 28,1% в годовом выражении (до 106,1 млрд рублей) на фоне продолжающегося двузначного роста LFL-продаж и расширения сети магазинов. Прибыль за отчетный период увеличилась на 8,6% (до 9,8 млрд рублей). Компания также объявила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 11,5 рубля на акцию и повысила прогноз по открытию магазинов в этом году до 730 штук.

X5 Retail Group (+0,1%) во II квартале 2021 года сократила чистую прибыль по МСФО на 0,9% (до 16,133 млрд рублей), сообщила компания. EBITDA ритейлера выросла на 6,5%, до 44,029 млрд рублей. Результаты Х5 превзошли консенсус-прогноз (15,72 млрд рублей по чистой прибыли, 43,37 млрд рублей по EBITDA).

Также подросли акции ВТБ (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,6%), расписки Ozon (+0,5%), акции "НЛМК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%).

Просели бумаги АФК "Система" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Русала" (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно оценить как слабо позитивный, индекс МосБиржи может протестировать уровень 3900 пунктов на прочность сопротивления.

Днем Международное энергетическое агентство выпустит свой ежемесячный доклад, в США в 15:30 по Москве выйдет статистика по первичным обращениям за пособием по безработице и отчет по ценам производителей. Ожидается, что PPI ускорит рост до 7,4% с 7,3% в июне, а Core PPI сохранит темпы роста на уровне 5,6%.

Вышедшая накануне в США статистика по потребительским ценам в июле показала, что инфляция в США перестала ускоряться. ФРС ранее неоднократно обещала, что высокая инфляция – это временное явление.

В Китае вновь локальные проблемы давят на рынок акций, пока прочие ориентируются на динамику американского рынка. В Гонконге под давление продаж попали акции страховщиков на фоне заявлений регулятора о повышении надзора в отрасли, отмечает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов отмечает, что недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране не оказали заметной поддержки котировкам, оказавшись чуть хуже ожиданий. Впрочем, представленные данные подтвердили, что спрос на нефть в США остается высоким, способствуя росту загрузки местных НПЗ (+0,5% за неделю).

Утром в четверг ближайший фьючерс на Brent торгуется в районе $71,3 за баррель в ожидании ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК, далее вероятны попытки перехода Brent в диапазон $72-74 за баррель, считает аналитик.

В США в среду индексы акций изменились на 0,2-0,6%, Dow (+0,6%) обновил рекордный максимум. Индекс потребительских цен Core СPI в июле вырос на 0,3% к июню при прогнозах роста на 0,4%, а в годовом выражении показатель вырос на 4,3%, что совпало с ожиданиями.

Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят Федрезерву приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, заявил президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс.

В то же время Эванс, в отличие от многих своих коллег по ФРС, не считает, что Федрезерву следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании – регулятору стоит оценить чуть больше отчетов по рынку труда, прежде чем принимать решение.

В четверг в Азии индексы акций снижаются (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite – на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,7%) на фоне опасений ужесточения контроля регуляторов в Китае, слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

В азиатском регионе сохраняются опасения относительно недавнего ужесточения контроля китайских регуляторов за рядом компаний. По словам аналитиков, следующей целью, вероятно, будет сфера онлайн-страхования, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются после роста накануне вечером, цена Brent находится на $1,5 выше уровня, что отмечался при закрытии в среду основных торгов акциями на "Мосбирже".

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $71,32 за баррель (-0,2% и +1,2% в среду), сентябрьская цена WTI – $69,1 за баррель (-0,2% и +1,4% накануне).

Трейдеры в четверг ждут публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

США довели до сведения ОПЕК свою позицию о необходимости отказаться от добычи сырья в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, сказал в среду американский президент Джо Байден. По его словам, сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики, чтобы снизить цены для потребителей.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

Как сообщалось, страны картеля в условиях роста спроса с 1 августа начали увеличивать добычу нефти: с начала месяца производство увеличено на 400 тыс. б/с.