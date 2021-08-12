"Интерфакс" представил Al-кейс на хакатон "Цифрового прорыва"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" заявила на хакатон "Креативные индустрии. Коммуникации и контент", проводимый 20-22 августа в рамках конкурса "Цифровой прорыв", задание по анализу и обработке текстов с применением технологий машинного и глубокого обучения.

На базе data-кейса "Интерфакса" участникам конкурса предстоит разработать генератор названий для информационных сюжетов, которые автоматически собирает нейросеть компании. Сюжеты - это подборки новостей по одной тематике, например, "Олимпиада-2020", "Выборы в Госдуму-2021". На разработку решения на хакатоне дается 48 часов.

"Цифровой прорыв" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Глобальной целью конкурса является формирование культуры IT-сообщества за счет продвижения лучших участников, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

"Участие во всероссийском хакатоне стратегически важно для "Интерфакса" как ИТ-компании, которая развивает множество цифровых сервисов по управлению рисками и анализу информации для B2B и B2G. Постоянная модернизация продуктового портфеля, в том числе с использованием решений на базе искусственного интеллекта, объясняет нашу заинтересованность в притоке квалифицированных ИТ-кадров. Перспективные и интересные наработки в дальнейшем могут быть приняты нами в разработку", - заявил директор по развитию цифрового бизнеса Группы "Интерфакс" Олег Полетаев.

"Цифровой прорыв" ежегодно объединяет на своей площадке технологических предпринимателей, представителей федеральных и региональных органов власти, специалистов в сфере цифровых технологий, студентов профильных вузов. Проект поддерживают крупнейшие компании страны - "Росатом", "Ростелеком", "Россети", Mail.Ru, Сбер и десятки других.

В 2019 году финальный хакатон "Цифрового прорыва" стал самым масштабным соревнованием IT-специалистов в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Одновременно на площадке мероприятия работали свыше 3000 IT-специалистов из 77 регионов России.

В 2021 году хакатоны привязаны не к федеральным округам, как раньше, а к отраслям и секторам экономики, что позволяет сделать решения применимыми на практике и сконцентрированными в одном полуфинале. Теперь участникам предлагаются кейсовые задания трех типов: технические, управленческие и data-кейсы.

Группа "Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с большими массивами данных. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информагентств - "Интерфакс", которое создает новости более 30 лет.