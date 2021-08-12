Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

"Интерфакс" представил Al-кейс на хакатон "Цифрового прорыва"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" заявила на хакатон "Креативные индустрии. Коммуникации и контент", проводимый 20-22 августа в рамках конкурса "Цифровой прорыв", задание по анализу и обработке текстов с применением технологий машинного и глубокого обучения.

На базе data-кейса "Интерфакса" участникам конкурса предстоит разработать генератор названий для информационных сюжетов, которые автоматически собирает нейросеть компании. Сюжеты - это подборки новостей по одной тематике, например, "Олимпиада-2020", "Выборы в Госдуму-2021". На разработку решения на хакатоне дается 48 часов.

"Цифровой прорыв" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Глобальной целью конкурса является формирование культуры IT-сообщества за счет продвижения лучших участников, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

"Участие во всероссийском хакатоне стратегически важно для "Интерфакса" как ИТ-компании, которая развивает множество цифровых сервисов по управлению рисками и анализу информации для B2B и B2G. Постоянная модернизация продуктового портфеля, в том числе с использованием решений на базе искусственного интеллекта, объясняет нашу заинтересованность в притоке квалифицированных ИТ-кадров. Перспективные и интересные наработки в дальнейшем могут быть приняты нами в разработку", - заявил директор по развитию цифрового бизнеса Группы "Интерфакс" Олег Полетаев.

"Цифровой прорыв" ежегодно объединяет на своей площадке технологических предпринимателей, представителей федеральных и региональных органов власти, специалистов в сфере цифровых технологий, студентов профильных вузов. Проект поддерживают крупнейшие компании страны - "Росатом", "Ростелеком", "Россети", Mail.Ru, Сбер и десятки других.

В 2019 году финальный хакатон "Цифрового прорыва" стал самым масштабным соревнованием IT-специалистов в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Одновременно на площадке мероприятия работали свыше 3000 IT-специалистов из 77 регионов России.

В 2021 году хакатоны привязаны не к федеральным округам, как раньше, а к отраслям и секторам экономики, что позволяет сделать решения применимыми на практике и сконцентрированными в одном полуфинале. Теперь участникам предлагаются кейсовые задания трех типов: технические, управленческие и data-кейсы.

Группа "Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с большими массивами данных. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информагентств - "Интерфакс", которое создает новости более 30 лет.

Цифровой прорыв

Новости

"Аэрофлот" начал распродажу билетов на рейсы по России со скидкой до 50%

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Нефть черноморского разлива. Обобщение

Нефть черноморского разлива. Обобщение

Цена газа в Европе достигла $555/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России

Цена газа в Европе достигла $555/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России

Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avast за $8,1-8,6 млрд

Поток газа по "Ямалу-Европе" упал в полтора раза к уровню вторника

Поток газа по "Ямалу-Европе" упал в полтора раза к уровню вторника
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');