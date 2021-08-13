Walt Disney в III финквартале зафиксировала лучшие показатели с начала пандемии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, в третьем квартале 2021 финансового года вернулась к чистой прибыли и увеличила выручку, достигнув лучших квартальных результатов с начала пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который завершился 3 июля, составила $918 млн, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $4,72 млрд, или $2,61 на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до 80 центов на акцию с 8 центов на акцию.

Выручка подскочила на 45% и составила $17,022 млрд против $11,779 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 55 центов на акцию при выручке в $16,76 млрд.

Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ выросло к концу второго финквартала до 116 млн с 103,6 млн тремя месяцами ранее и 57,5 млн годом ранее. Показатель слегка превысил консенсус-прогноз экспертов на уровне 115,2 млн. Число подписчиков сервиса преодолело отметку в 100 млн в начале марта, спустя 16 месяцев после его запуска.

Подразделение, занимающееся развитием онлайн-видеоплатформ, в состав которого входит Disney+, увеличило выручку на 18%, до $12,681 млрд. Операционная прибыль снизилась на 32% и составила $2,026 млрд.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в минувшем квартале выросла в четыре раза, до $4,341 млрд, операционная прибыль составила $356 млн против убытка в $1,878 млрд годом ранее. Компания отмечает ослабление негативного влияния COVID-19 на операционный результат данного сегмента благодаря постепенному возобновлению работы парков в США и других странах.

Котировки акций Disney на дополнительных торгах в четверг подскочили на 5% после опубликования отчетности. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 1% и составляет сейчас около $323,6 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период вырос на 16%.