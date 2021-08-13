Рубль вечером ускорил укрепление к доллару и растерял рост к евро

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Доллар усилил темпы снижения, евро отыграл почти все потери на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль продолжает подрастать к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets и отыгрывая падение американской валюты на глобальном рынке после выхода неблагоприятной статистики.

Курс доллара США составил 73,33 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 26,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,23 руб./EUR1, подешевев на 15,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,8 копейки – до 79,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил темпы повышения к доллару, но растерял почти весь прирост к евро на вечерних торгах вслед за их динамикой на Forex. Предварительное значение индекса потребительского доверия в США за август оказалось существенно хуже прогнозов, что оказало сильное негативное влияние на курс американского доллара к большинству мировых валют.

Показатель рухнул до 70,2 пункта по сравнению с 81,2 пункта месяцем ранее, свидетельствовали предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот индекс. Аналитики в среднем ожидали его сохранения на отметке в 81,2 пункта, сообщил Trading Economics.

Статданные, опубликованные в четверг, показали, что число заявок на пособие по безработице в США снизилось третью неделю подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до 375 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда. Это минимальный уровень с конца июня.

Между тем цены производителей в США (индекс PPI) в июле подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года.

Несколько представителей Федрезерва на этой неделе высказались в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулы, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Комментарии экспертов

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль укрепляется, вопреки настроениям на глобальных рынках акций, что, скорее, связано с падением индекса доллара.

"Глобально инвесторов продолжают заботить вопросы распространения штамма "дельта" короновируса и будущая повестка ФРС на фоне выхода сильных данных с рынка труда. Напомню, в четверг еженедельные пособия по безработице снизились третью неделю подряд, а в июле уровень безработицы опустился до 5,4% с 5,9%. К изменению текущей конфигурации денежно-кредитной политики США на этой неделе призывали Эстер Джордж (глава ФРБ Канзас-сити), Мэри Дэйли (глава ФРБ Сан-Франциско), Роберт Каплан (глава ФРБ Далласа) и Томас Баркин (глава ФРБ Ричмонда)", - подчеркивает Наумова.

"В пятницу индекс доллара еще утром уступил отметку в 93 пункта и весь оставшийся день торговался в минусе, лишь увеличивая потери. В особенности падение доллара ускорилось после выхода крайне слабых данных по потребительским ожиданиям и настроениям в США. К концу рабочего дня индекс доллара терял уже почти полпроцента, и такая ситуация позволяла укрепляться большинству валют на развивающихся рынках. В их числе находился и рубль, при этом в паре с евро российская валюта торговалась почти без изменений из-за укрепления европейской валюты к доллару США на глобальном рынке. Ближе к окончанию рабочего дня пара "доллар-рубль" была близка к отметке 73,2 руб./$1, обновив таким образом недельный минимум", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Устойчивый рост внутреннего спроса все еще опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей, хотя и наметились признаки некоторого ослабления ценового давления, тем временем подчеркивается в опубликованном в пятницу комментарии Банка России по инфляции.

ЦБ отмечает, что показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам, остаются выше 4% в годовом выражении.

Банк России в июле повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2% ранее. При этом регулятор стал прогнозировать снижение инфляции до 4,0-4,5% в 2022 году, тогда как ранее он ожидал ее возвращение к цели в 4% во втором полугодии 2022 года.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу, но могут немного вырасти за неделю. Инвесторы опасаются по поводу влияния нового штамма коронавируса "дельта" на спрос на нефть в мире.

Давление на рынок также оказало ухудшение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырье в текущем году.

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 составляет $70,81 за баррель, что на 0,7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,68 за баррель, что на 0,59% ниже итогового значения предыдущей сессии.

МЭА понизило на 0,1 млн баррелей в сутки (б/с) прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг.

В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса в среднем на 5,3 млн б/с - до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году - до 99,3 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году - на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

Между тем аналитики ОПЕК в своем ежемесячном обзоре, который также был обнародован в четверг, оставили оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах без изменений по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 9,5 копейки, до 73,4721 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,62 копейки, до 86,2195 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 11,17 копейки по отношению к четвергу и составил 73,395 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 12,78 копейки и составил 73,4044 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 101,48 млн, из которых $543,898 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 557,582 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 6,2 копейки, до 86,2095 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 4,15 копейки и составил 86,2622 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR401,231 млн, из которых EUR128,093 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR273,138 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в пятницу небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 6,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,86% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, прибавили по 1 б.п., поднявшись до 7,21% и 7,3% годовых соответственно.