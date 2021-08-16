Китайский ЦБ влил 600 млрд юаней в банковскую систему страны

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая сообщил, что влил в банковскую систему 600 млрд юаней ($92,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемых в рамках MLF, оставлена на уровне 2,95% годовых.

Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 10 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Процентная ставка по этим операциям составила 2,2% годовых. Целью этого шага является обеспечение достаточной ликвидности в банковской системе, отметил регулятор.

Последний раз НБК менял ставку MLF в апреле 2020 года: тогда она была снижена до 2,95% с 3,15% годовых. Это самый низкий уровень с момента запуска программы в сентябре 2014 года.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года. В рамках MLF банки могут получить денежные средства от НБК под залог ценных бумаг.