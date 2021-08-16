Промсвязьбанк увеличил полугодовую прибыль по МСФО в 3,3 раза

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2021 года Промсвязьбанк увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза - до 24,3 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Банк за январь-июнь 2021 года увеличил расходы на резервы в 3,2 раза - до 15,1 млрд рублей.

Чистый процентный доход в первом полугодии увеличился на 35,6% - до 43,8 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 68,7% - до 16,4 млрд рублей.

Активы банка в первом полугодии выросли на 14,6% - до 3,2 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился за полугодие на 13,6% - до 1,7 трлн рублей.

Средства на счетах клиентов за январь-июнь выросли на 15,5% - до 2,5 трлн рублей.

Собственный капитал банка в первом полугодии 2021 года увеличился на 9,8% - до 272,7 млрд рублей.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. До перехода в собственность Росимущества банк с декабря 2017 года санировался Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе ПСБ был создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

До санации банк много лет контролировали Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Промсвязьбанк по итогам II квартала 2021 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".