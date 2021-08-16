Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

Промсвязьбанк увеличил полугодовую прибыль по МСФО в 3,3 раза

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2021 года Промсвязьбанк увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза - до 24,3 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Банк за январь-июнь 2021 года увеличил расходы на резервы в 3,2 раза - до 15,1 млрд рублей.

Чистый процентный доход в первом полугодии увеличился на 35,6% - до 43,8 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 68,7% - до 16,4 млрд рублей.

Активы банка в первом полугодии выросли на 14,6% - до 3,2 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился за полугодие на 13,6% - до 1,7 трлн рублей.

Средства на счетах клиентов за январь-июнь выросли на 15,5% - до 2,5 трлн рублей.

Собственный капитал банка в первом полугодии 2021 года увеличился на 9,8% - до 272,7 млрд рублей.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. До перехода в собственность Росимущества банк с декабря 2017 года санировался Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе ПСБ был создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

До санации банк много лет контролировали Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Промсвязьбанк по итогам II квартала 2021 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Промсвязьбанк Банк России Дмитрий Ананьев Росимущество

Новости по теме

Новости

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

"Газпром" выкупил 4% дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь

Связанная с Андреем Патрушевым компания решила купить "Инвестгеосервис"

США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики

США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики

НЛМК восстановил производство стали после ЧП на липецкой площадке

Банк "Траст" подал иск к бывшему собственнику "Открытия" на 157 млрд рублей

Пандемия коронавируса

Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

Уровень запасов в хранилищах газа России в конце июня вышел за 50%

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');