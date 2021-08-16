ВС РФ позволил Kaproben расторгнуть договор с терминалом ОТЭКО на условиях "бери или плати"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Швейцарский трейдер угледобывающей Талдинской горной компании имел право в одностороннем порядке отказаться от договора с таманским терминалом группы "ОТЭКО" Мишеля Литвака, в котором имелся принципа "бери или плати" (Take-or-Pay). Такое решение принято Верховным судом (ВС) РФ, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

Мертворожденный контракт

Этот договор швейцарская Kaproben Handels AG и ООО "ОТЭКО-Портсервис" подписали в феврале 2019 года, за месяц до запуска терминала. Kaproben требовалось экспедирование, перевалка, хранение каменных углей, отправляемых на экспорт. Договор обязывал заказчика поставлять не менее 5 млн тонн угля в год, рассказывала в понедельник в ВС РФ представитель "ОТЭКО-Портсервис". цена перевалки была определена в $15 за тонну. Договор заключался на период с 1 июля 2019 года до конца 2023 года с принципом "бери или плати" (оплачивается согласованный объем отгрузки вне зависимости от фактического объема - ИФ) с 1 января 2020 года. Представитель АО "Талдинская горная компания", которая выступала поручителем Kaproben, говорил в ВС РФ в понедельник, что на этот принцип были вынуждены согласиться из-за дефицита портовых мощностей.

Директор ТГК Максим Никитин в ВС РФ говорил, что Kaproben является дочерней структурой его компании, продающей только уголь "нашей собственной добычи". "Сделано это с одной целью: иностранные контрагенты, западные, не хотят заключать договор с российскими юридическими лицами в силу каких-то своих заблуждений в их надежности", - говорил он. У трейдера, по словам, Никитина, единственный бенефициар, который "платит налоги в России".

Имени бенефициара Никитин не назвал. До 20 ноября 2019 года собственником более 99% ТГК в ЕГРЮЛ был указан Руслан Ростовцев. Позднее информация не раскрывалась, но, по данным участников рынка, Ростовцев продолжает контролировать компанию.

Поставки угля ТГК в Тамань так и не начались, а в сентябре 2019 года Kaproben уведомила "ОТЭКО-Портсервис" об одностороннем отказе от контракта на основании статьи 782 Гражданского кодекса (ГК) РФ, которая разрешает подобные действия в отношении договоров о возмездном оказании услуг. Никитин на заседании в ВС РФ говорил, что причиной стало падение цен на уголь, из-за чего ставка перевалки в $15 оказалась невыгодной. Позднее в течение двух лет компания пользовалась услугами портов в Санкт-Петербурге по ставке $6.

Дилеммы одностороннего отказа

"ОТЭКО-Портсервис" счел отказ Kaproben от договора незаконным и обратился в Арбитражный суд Москвы, который удовлетворил иск. По мнению суда, стороны заключили не договор об оказании услуг, а "смешанный", в том числе с элементами экспедирования, перевалки и хранения. В отношении такого контакта статья 782 ГК не действует, сочла первая инстанция.

Однако апелляция и кассация подтвердили право Kaproben на односторонний отказ от контракта. Отношения по перевалке грузов имеют правовую природу возмездного оказания услуг, поэтому заказчик имел право на односторонний отказ на основании статьи 782 ГК РФ, сочли суды. "Принцип Take-or-Pay не исключает возможность одностороннего отказа", - указала апелляция, подчеркнув, что "ОТЭКО-Портсервис" могла требовать возмещения фактически понесенных расходов по договору, но не воспользовалась этим способом.

"Мы понимали, что порт, возможно, понесет какие-то расходы (от досрочного расторжения договора - ИФ), понесет какие-то убытки, обратится к нам с иском. Готовы были рассматривать, участвовать в погашении. Но считаем, что расторгли договор на абсолютно законных основаниях", - говорил Никитин на заседании в ВС РФ.

Представители "ОТЭКО-Портсервис" не отрицали, что у них был вариант подачи иска о возмещении фактически понесенных расходов. Но оспаривание расторжения договора компания изначально сочла более легким путем, пояснил судьям юрист терминала.

"Мягко говоря, неправда"

Сейчас порт не заинтересован в выполнении спорного контракта, говорил в ВС РФ Никитин. "Сегодня ставка в порту $28", - объяснял он. "Единственная цель данного иска - это взыскание огромного Take-or-Pay за неоказанные услуги. Это будет действительно вопиющее неосновательное обогащение порта", - настаивал Никитин.

Представители "ОТЭКО-Портсервис" ставки никак не комментировали, но настаивали на выгодности договора для обеих сторон и своей заинтересованности в ТГК. "Нужен был этот контрагент, потому что они давали крупные объемы, кроме них, мало кто в стране, если вообще кто-то, может дать такой объем. И без них нам придется по крупицам собирать других каких-то контрагентов", - говорил юрист терминала. Он просил оставить в силе решение суда первой инстанции.

"Мягко говоря, неправда", - отвечал на это Никитин. По его словам, порт легко заместил эти объемы. "В 2020 году порт перевалил 12 млн тонн угля. Мы не являемся эксклюзивным поставщиком - РФ добывает 300 млн тонн угля, мы добываем 5 млн тонн", - говорил он.

Никитин и представитель Kaproben настаивали, что у компании было право расторгнуть договор, а потому акты апелляции и кассации нужно оставить в силе. "Наличие в договоре дополнительных виновных оснований (нарушение принципа "бери или плати" - ИФ) никак не может подменять собой... Никак не отменяет действие обязательной нормы - 782-й статьи (ГК РФ)", - подчеркивала представитель Kaproben.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ после продолжительного совещания оставила акты апелляции и кассации в пользу Kaproben в силе.

Группа компаний "ОТЭКО" реализует комплексную программу модернизации Таманского перегрузочного комплекса. Заявлялось, что проектная мощность терминала по перевалке навалочных грузов в Тамани составляет 60 млн тонн в год (50 млн тонн угля, 5 млн тонн серы и 5 млн тонн минеральных удобрений). Его строительство велось с 2009 года.

Выручка "ОТЭКО-Портсервиса" в 2020 году увеличилась более чем в 5 раз, до 10,96 млрд рублей, но при этом в 2019 году чистая прибыль составила 908,26 млн рублей, а в 2020-м возник чистый убыток в 1,14 млрд рублей.

ТГК владеет ООО "УК "Талдинская", под управлением которой находятся шахтоуправления "Талдинское-Кыргайское" и "Талдинское-Южное". Они, согласно информации на сайте ТГК, совокупно добывают 4,7 млн тонн угля в год.

Выручка шахтоуправлений резко сократилась в 2020 году по сравнению с 2019-м: у первого она упала до 3,4 млрд рублей с 7,1 млрд рублей, а у второго до 989,84 млн рублей с 3,22 млрд рублей. Шахтоуправление "Талдинское-Южное" в 2020 году продемонстрировало чистый убыток более чем в 1 млрд рублей, хотя годом ранее компания была прибыльна - 39,86 млн рублей. "Талдинское-Кыргайское" показало чистую прибыль в 6,88 млн рублей, против 309 тыс. рублей в 2019 году. В 2016-2017 годах это предприятие имело чистую прибыль в два и 3,6 млрд рублей соответственно, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Чистая прибыль ТГК в 2019 году сократилась почти в 10 раз - до 437,6 млн рублей против 4,11 млрд рублей в 2018-м, выручка уменьшилась с 4,16 млрд рублей до примерно 500 млн рублей. По итогам 2020 года компания выручку не показала, чистый убыток составил 9,9 млн рублей, согласно "СПАРК-Интерфакс".