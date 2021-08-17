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Capex первого этапа медно-серебряного проекта Ункур оценен в $152 млн

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Предварительная экономическая оценка медно-серебряного проекта Ункур в Забайкалье предполагает его разработку в два этапа: 4 года открытой добычи мощностью 2,75 млн тонн руды в год и 10 лет подземной добычи мощностью 2 млн тонн руды в год.

Как сообщает компания Azarga Metals, владеющая проектом, capex до начала производства для открытой добычи и переработки оксидных руд методом кучного выщелачивания оценивается в $152 млн, для подземной добычи и переработки сульфидных руд методом флотации - $249 млн.

В среднем за 14 лет жизни актива годовое производство может составить 11,7 тыс. тонн меди и 2,9 млн унций серебра в концентратах.

При прогнозных ценах $3,86 за фунт меди и $25 за унцию серебра NPV проекта оценивается в $205,5 млн, IRR - 26,7%. При ценах, как в мае текущего года - $4,54 за фунт меди и $28 за унцию серебра, NPV оценивается в $380,4 млн, IRR - 44,4%.

По сравнению с оценкой 2018 года новая оценка предполагает на 39-158% более высокие показатели NPV за счет снижения capex до начала производства, увеличения годовой производительности и более длительного срока жизни актива.

Как отмечает Azarga, возможен также альтернативный вариант отработки месторождения - только открытым способом с переработкой оксидной руды в течение 4 лет. Тогда NPV составит $95,1 млн, IRR 46,3% при прогнозных ценах и $162,2 млн и 70,1% при ценах, соответствующих уровню мая текущего года.

Новая предварительная экономическая оценка Ункура основана на оценке ресурсов 51,1 млн тонн с содержанием меди 0,59% и серебра 40 г/т.

Бумаги Azarga Metals торгуются в Торонто. Ранее гендиректором компании был Сергей Стефанович, менеджер из команды Михаила Прохорова времен 2000-х, ныне управляющий директор и крупнейший акционер Orsu Metals. Сейчас в команде топ-менеджеров Azarga на сопоставимых должностях трудятся директор по геологии, CFO и корпоративный секретарь Orsu. В советы директоров обеих компаний входит экс-менеджер "Онэксима" Владимир Пахомов.

Capex Ункур

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