Альфа-банк увеличил чистую полугодовую прибыль по МСФО на 20,8%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2021 года Альфа-банк нарастил чистую прибыль по МСФО на 20,8% - до 70 млрд рублей против 57,97 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете кредитной организации.

Чистый процентный доход до вычета резервов в январе-июне увеличился на 13,6% - до 86,2 млрд рублей.

Расходы на резервы в первом полугодии 2021 года сократились почти в 7,1 раза - до 6,1 млрд рублей по сравнению с 42,7 млрд рублей в январе-июне 2020 года.

Активы на конец июня 2021 года составили 4,8 трлн рублей, увеличились за полугодие на 4,6%.

Кредитный портфель банка после вычета резервов за первое полугодие 2021 года вырос на 4,1% - до 3,9 трлн рублей.

Средства на счетах клиентов за январь-июнь увеличились на 5,6% - до 2,6 трлн рублей.

Собственный капитал банка вырос на 15,5% - до 667,9 млрд рублей по сравнению с январем 2021 года (578,1 млрд рублей).

Основными акционерами Альфа-банка являются через ABH Holdings Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Андрей Косогов, Mark Foundation for Cancer Research и UniCredit S.p.A.

Альфа-банк по итогам второго квартала 2021 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".