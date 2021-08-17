Рубль вечером продолжил дешеветь к доллару и развернулся вверх к евро

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Доллар растет, евро перешел к снижению на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Курс доллара США составил 73,51 руб./$1 в 19:00, что на 26,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,08 руб./EUR1, подешевев на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,2 копейки – до 79,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и повышается к евро на вечерних торгах вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар США ускорил рост по отношению к большинству основных мировых валют на Forex, так как трейдеры ищут возможности для более надежного вложения средств, стараясь уйти от рисков из-за опасений, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" замедлит темпы восстановления мировой экономики.

Опубликованные во вторник статистические данные указали, что падение розничных продаж в США в июле существенно превысило прогнозы. Розничные продажи в США в июле упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,3%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Согласно пересмотренным данным, в июне продажи увеличились на 0,7%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Тем временем, в июле объем промышленного производства в США увеличился на 0,9% по сравнению с июнем (согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство в США увеличилось на 0,2%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее), говорится в сообщении Федеральной резервной системы.

Это максимальные темпы повышения с марта текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

Объем промпроизводства в США в июле увеличился на 6,6% относительно того же месяца годом ранее, подъем был отмечен по итогам пятого месяца подряд. В перерабатывающей промышленности показатель вырос на 7,4%.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, напротив, указали на замедление темпов роста промышленного производства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения коронавирусной инфекции.

Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

Дополнительным фактором, ограничивающим аппетит к риску на мировых рынках, является ситуация в Афганистане.

Мировые рынки при этом находятся в ожидании выступления во вторник главы Федрезерва США Джерома Пауэлла и публикации в среду протокола июльского заседания регулятора. Инвесторы надеются, что Пауэлл сообщит новые данные относительно сроков сворачивания программы стимулирования экономики.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российская валюта дешевеет к доллару США и относительно нейтрально торгуется к евро. "Впрочем, во вторник доллар растет не только к рублю, но и к большинству валют развивающихся стран. Статистика, вышедшая сегодня в США, показала рост промышленного производства в стране в июле на 0,9% м/м, что оказалось выше рыночных ожиданий. Тем не менее, розничные продажи в США в июле, наоборот, снизились сильнее, чем ожидал рынок - на 1,1%. Сейчас рынки реагируют на новости об уровне заболеваемости не так активно, как раньше, однако рост заражений, а также замедляющиеся темпы восстановления экономики, которые частично подтверждаются статистикой из США и КНР, способствуют снижению интереса к рисковым активам. Во вторник вечером участники рынка ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках онлайн-конференции с представителями сферы образования, в то время как на среду запланирована публикация протоколов заседания комитета FOMC ФРС США, прошедшего в конце июля", - подчеркивает Беспалов.

"Наиболее активный рост доллара начался после выхода достаточно слабых данных по розничным продажам в США за июль. Замедление восстановления экономики в США инвесторы связывают с ускорением темпов распространения новых штаммов пандемии и мгновенно теряют аппетит к риску. К тому же участники рынка еще не успели забыть вчерашнюю слабую макростатистику из Китая. Ближе к концу рабочего дня укрепление доллара приостановили данные о росте объема промышленного производства в США за июль, оказавшиеся лучше ожиданий. Однако почти сразу же доллар возобновил укрепление", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По его словам, ослабление рубля на локальном рынке частично сдерживали "зеленые" котировки нефти, однако стоимость сырья в целом остается также под давлением рисков новых ограничений для мировой экономики из-за новых штаммов коронавируса (в частности, ограничения в Китае из-за каждой новой вспышки пандемии уже безусловно оказывают свое негативное влияние на стоимость нефти). В то же время следует отметить, что слабая макростатистика в США может также ассоциироваться у инвесторов и с более длительным процессом сворачивания стимулирующих мер Федрезервом, что, в свою очередь, уже будет играть в пользу усиления интереса к риску и способствовать продажам доллара", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе волатильных торгов вторника. Нефть дешевела в течение трех последних дней на фоне признаков слабого спроса в Азии и опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса.

В то же время некоторую поддержку рынку оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+, как ожидается, не будут увеличивать добычу в ближайшее время, несмотря на давление со стороны США, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 уменьшилась на 0,32% - до $69,29 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,6%, до $66,65 за баррель.

Быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и его последствия для мирового спроса на топливо, в особенности в КНР, оказывает давление на рынок.

Банк России во вторник, 17 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 899,5 млрд рублей (при лимите 1,15 трлн и спросе 899,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 августа, банки разместили 1,083 трлн рублей (при лимите 1,22 трлн и спросе 1,083 трлн рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 17 августа провел доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 5 млрд 662,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 августа на 8,33 копейки, до 73,4753 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,68 копейки, до 86,4804 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 5,77 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,4531 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 9,05 копейки и составил 73,4766 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 859,009 млн, из которых $558,938 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 300,071 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 4,2 копейки, до 86,4403 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 11,05 копейки и составил 86,3617 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR547,143 млн, из которых EUR168,177 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR378,966 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов заметно повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 6,72% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 11 б.п. – до 6,74% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п. и составила 6,88% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 7,2% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,3% годовых.