"СИБУР" выплатит акционерам 56,69 рубля на акцию по итогам I полугодия

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУРа" предлагает направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года 56,69 рубля на акцию, что составляет 123,5 млрд рублей, сообщила компания.

При этом 110,1 млрд рублей предложено выплатить в форме денежных средств (50,54 рубля на акцию) и 13,4 млрд руб. - обыкновенными акциями "НИПИГАЗа", принадлежащими "СИБУРу", в количестве 282 360 штук номинальной стоимостью 0,025 рубля каждая.

"СИБУР" владеет 50% обыкновенных акций "НИПИГАЗа" (44% уставного капитала), а также 1,5% привилегированных акций - 9800 акций. Таким образом, 100% обыкновенных акций "НИПИГАЗа" (инжиниринговое подразделение также имеет привилегированные акции) оценено в 26,8 млрд рублей.

Как сообщалось, чистая прибыль компании, используемая для расчета дивидендов, за I полугодие выросла в 3 раза - до 107,7 млрд руб. Обычно "СИБУР" выплачивает дивиденды по итогам первого полугодия и направляет 50% чистой прибыли по МСФО.

Таким образом, денежная выплата за первое полугодие 2021 года превысит имеющуюся чистую прибыль, будет задействована часть нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акционеры должны одобрить решение совета директоров на заседании 16 сентября.

В компании "Интерфаксу" заявили, что "выплата повышенных дивидендов стала возможной благодаря благоприятной макросреде и как следствие существенного роста объема денежного потока "СИБУРа".

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что "решение о выплате дивидендов в повышенном объеме было обсуждено с партнерами из ТАИФ". "В дальнейшем объединенная компания планирует придерживаться выплаты дивидендов на уровне 50% от прибыли", - подчеркнул он.

Источник сообщил также, что "СИБУР" намерен досрочно вернуть средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые брал на строительство "Запсибнефтехима". Однако это должно быть еще согласовано с правительством РФ. На проект через квоту РФПИ из ФНБ в 2015 году было выделено $1,75 млрд. Средства были выделены путем размещения облигаций по закрытой подписке, по ставке, равной инфляции в США "плюс 1 процентный пункт, но не менее 2% годовых (в 2015 году составляла 1,54%).

Акции "НИПИГАЗа" будут распределяться в количестве, пропорциональном доле акций в "СИБУРе".

В результате сделки бизнесмен Геннадий Тимченко станет владельцем блокирующего пакета голосующих акций "НИПИГАЗа".

Как сообщалось, в середине 2016 года "СИБУР" продал 50% обыкновенных акций "НИПИГАЗа" ряду своих акционеров, оставив у себя другую половину. Сумма сделки не разглашалась.

Тимченко купил 17,8% обыкновенных акций, член совета директоров "СИБУРа" Кирилл Шамалов, - 10% голосующих акций, нынешний и бывший топ-менеджмент компании 17,6% обыкновенных акций, экс-глава юридического департамента "СИБУРа" Денис Никиенко - 4,55% обыкновенных акций.

В самом "СИБУРе" Тимченко владеет 17%, то есть, он дополнительно получит 48 тыс. обыкновенных акций "НИПИГАЗа" к уже имеющимся 100 тыс. акций, то есть будет владеть 149 тыс. акций (с учетом округления), или 26,4% обыкновенных акций. Аналогично Шамалов увеличит свою долю с 10% до 11,9% в "НИПИГАЗе", Никиенко - до 4,6% обыкновенных акций, бывшему и нынешнему менеджменту "СИБУРа" будет принадлежать 22,9% голосующих акций "НИПИГАЗа", Михельсону - 18%, китайским Sinopec и Silk Road Fund - по 5%, "СОГАЗу" - 6,3%.

Нынешними акционерами "СИБУРа" являются бизнесмен Леонид Михельсон (36%), Тимченко (17%), "СОГАЗ" (12,5%), китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%, Шамалов (3,88%), действующий и бывший менеджмент компании (включая главу "СИБУРа" Дмитрия Конова (3,24%) и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова) - 10,6%.