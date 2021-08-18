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Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро на фоне некоторого улучшения на мировых рынках

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне некоторого улучшения ситуации на мировых рынках, в том числе нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,57-73,61 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,6075 руб./$1 (+3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 86,235 руб./EUR1 (+13,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,14 коп. к уровню закрытия 17 августа, до 79,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,22 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 24,54 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 18 августа обусловлены позитивными сигналами с мировых рынков. Поддержку нацвалюте оказывает рост нефтяных котировок и некоторое повышение аппетита инвесторов к риску. При этом участники рынка сохраняют свои опасения из-за распространения нового штамма COVID-19 "дельта", что может замедлить темпы восстановления мировой экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,22 за баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $66,76 за баррель, что на 0,25% выше уровня на закрытие рынка 17 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют позитивную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,69%, китайский CSI300 - 0,67%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,08%.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных о розничных продажах и усиления тревог по поводу негативного влияния распространения нового штамма коронавируса на мировую экономику.

Розничные продажи в США в июле упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,7%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Между тем объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство в США увеличилось на 0,2%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Аналитики в целом сохраняют оптимизм в отношении американского фондового рынка, который восстанавливается после падения до минимумов, зафиксированных в период пандемии. Некоторые эксперты ожидают дальнейшего роста котировок.

Московская биржа

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