"ВТБ Лизинг" передал ФК "Динамо" автотранспорт более чем на 100 млн рублей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "ВТБ Лизинг" сообщил, что передал московскому футбольному клубу "Динамо" новый 53-местный автобус NEOPLAN Tourliner L для перевозки игроков основного состава. Его оформили на условиях финансового лизинга сроком на три года.

"В рамках сотрудничества со спортивными командами "Динамо" ВТБ Лизинг профинансировал автотранспорт более чем на 100 млн рублей, - заявил через пресс-службу гендиректор лизинговой компании Дмитрий Ивантер. - Мы рады, что футбольный клуб при расширении автопарка сделал выбор в пользу лизинга. Финансовая аренда позволяет начать пользоваться автобусами и автомобилями без крупных вложений. За счет партнерских программ с импортерами и налоговых преференций, которые дает лизинг, этот механизм финансирования является наиболее оптимальным для обновления парков машин".

В марте 2020 года "ВТБ Лизинг" и спортивные клубы "Динамо" заключили ряд сделок на приобретение в лизинг транспортных средств.

В частности, по договорам финансовой аренды лизинговая компания передала филиалу футбольной академии "Динамо" имени Яшина в Дагестане автобус YUTONG. Позднее в Москве по договорам операционного лизинга на срок от одного до пяти лет футбольной академии были переданы ещё один автобус Mercedes-Benz Sprinter и два миниавтобуса VW Caravelle для перевозок основной, молодежной, детской и других команд, амуниции и инвентаря спортсменов.