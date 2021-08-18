Сын владельца китайской WH Group обвинил отца в мошенничестве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ван Хунцзянь, сын владельца китайской компании WH Group Ltd., крупнейшего мирового производителя свинины, публично обвинил своего отца Ван Луна в мошенничестве, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на китайский медиа-ресурс Xinrouye.

СтатьяВан Хунцзяня во вторник вечером появилась в популярной соцсети WeChat - в аккаунте Xinrouye, который освещает события в мясной промышленности страны. В этой статье говорится, что 81-летний Ван Лун присвоил крупные суммы денег и уклонялся от уплаты налогов, а его компания участвовала в мошенничестве. Кроме того, в опубликованном тексте главный исполнительный директор WH Group Го Лицзюнь обвиняется в том, что из-за него компания потеряла миллионы долларов на операциях, предназначенных для хеджирования валютных рисков.

В среду утром акции WH Group начали падать, после чего компания опубликовала заявление в ответ на "некоторые сообщения в СМИ". В нем говорится, что слова Ван Хунцзяня, который ранее занимал в WH Group руководящие посты, лживы. WH Group также заявила, что может подать в суд на него и на других людей, причастных к распространенным обвинениям.

Однако эта публикация не спасла WH Group от падения стоимости акций на 11% в ходе торгов в среду.

WH Group отправила в отставку Ван Хунцзяня с постов заместителя председателя правления и вице-президента компании в июне из-за агрессивного поведения. Судя по интервью китайским СМИ после увольнения, Ван Хунцзянь способен на агрессию: он сказал, что вышиб дверь, когда его попросили покинуть офис компании.

В интервью Ван Хунцзянь также говорил, что у него возник спор с отцом по поводу управления компанией.

Сам Ван Лун на прошлой неделе оставил пост главного исполнительного директора компании и передал управление исполнительному финансовому директору Го Лицзюню.