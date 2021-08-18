Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Сын владельца китайской WH Group обвинил отца в мошенничестве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ван Хунцзянь, сын владельца китайской компании WH Group Ltd., крупнейшего мирового производителя свинины, публично обвинил своего отца Ван Луна в мошенничестве, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на китайский медиа-ресурс Xinrouye.

СтатьяВан Хунцзяня во вторник вечером появилась в популярной соцсети WeChat - в аккаунте Xinrouye, который освещает события в мясной промышленности страны. В этой статье говорится, что 81-летний Ван Лун присвоил крупные суммы денег и уклонялся от уплаты налогов, а его компания участвовала в мошенничестве. Кроме того, в опубликованном тексте главный исполнительный директор WH Group Го Лицзюнь обвиняется в том, что из-за него компания потеряла миллионы долларов на операциях, предназначенных для хеджирования валютных рисков.

В среду утром акции WH Group начали падать, после чего компания опубликовала заявление в ответ на "некоторые сообщения в СМИ". В нем говорится, что слова Ван Хунцзяня, который ранее занимал в WH Group руководящие посты, лживы. WH Group также заявила, что может подать в суд на него и на других людей, причастных к распространенным обвинениям.

Однако эта публикация не спасла WH Group от падения стоимости акций на 11% в ходе торгов в среду.

WH Group отправила в отставку Ван Хунцзяня с постов заместителя председателя правления и вице-президента компании в июне из-за агрессивного поведения. Судя по интервью китайским СМИ после увольнения, Ван Хунцзянь способен на агрессию: он сказал, что вышиб дверь, когда его попросили покинуть офис компании.

В интервью Ван Хунцзянь также говорил, что у него возник спор с отцом по поводу управления компанией.

Сам Ван Лун на прошлой неделе оставил пост главного исполнительного директора компании и передал управление исполнительному финансовому директору Го Лицзюню.

WH Group Ван Лун

Новости

Минсельхоз возобновит публикацию данных по уборке урожая после уточнения их форм

Минсельхоз возобновит публикацию данных по уборке урожая после уточнения их форм

Росстат сообщил, что годовая инфляция в РФ держится чуть выше 6,5%

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из "Северного потока 2"

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из "Северного потока 2"

Ведущие фабрики "Объединенных кондитеров" получили убытки

T-Mobile подтвердил утечку данных около 49 млн клиентов

Ставрополье попросило Путина сделать курортный сбор постоянным

В Оренбуржье три поселка пострадали из-за разгерметизации газопровода

Суд за вторник оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление контента

Visa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картам в РФ

Visa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картам в РФ

ФАС разрешила Ehrmann купить российский бизнес FrieslandCampina

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');