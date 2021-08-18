Рубль снизился к доллару и евро на фоне уменьшения аппетита инвесторов к риску

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в среду вечером, рубль снижается к бивалютной корзине из-за общемирового уменьшения интереса инвесторов к риску и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,81 руб. в 19:00, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,38 руб., подорожав на 28 копеек. При этом в начале торгов евро опускался ниже 86 руб. впервые с 29 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,8 копейки - до 79,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Внимание инвесторов сосредоточено на протоколе июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован позднее в среду. Документ может дать намеки относительно дальнейших планов американского ЦБ в отношении сроков и темпов сворачивания программы покупки активов, отмечает MarketWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в интервью газете Financial Times сказал, что масштабная программа выкупа активов, реализуемая ФРС, не подходит для нынешней ситуации в американской экономике. Он полагает, что Федрезерву следует быстро прекратить выкуп активов, чтобы предотвратить накопление компаниями долгов, а также усиление инфляционного давления в США.

Розенгрен заявил, что поддержал бы решение ФРС объявить на ближайшем заседании о намерении уже этой осенью начать сокращение объемов выкупа активов, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, и завершить программу к середине 2022 года.

Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что пока не понятно, как экономика США справится с очередным всплеском заболеваемости COVID-19. "Пока не ясно, окажет ли штамм "дельта" заметное влияние на экономику, будем смотреть", - сказал он, выступая перед студентами и учителями в рамках виртуального мероприятия.

Пауэлл не стал комментировать, что будет дальше с политикой ЦБ, и не стал подробно рассказывать о том, как, по его мнению, будет вести себя экономика в ближайшие месяцы. Встреча со студентами не предполагала обсуждения вопросов денежно-кредитной политики, отмечает The Wall Street Journal.

Опубликованные в среду статданные указали на более существенное, чем ожидалось, падение числа новостроек в США в июле.

Число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,534 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа новостроек в США в июле на 2,6% по сравнению с ранее объявленным уровнем прошлого месяца - до 1,6 млн.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева, если в первой половине дня курс пары "доллар-рубль" в моменте опускался ниже 73,35 руб., то во второй половине дня он перешел к росту, достигнув 73,85 руб., даже несмотря на некоторое улучшение ситуации на нефтяном рынке (фьючерсы Brent днем во вторник тестировали отметку в $70 за баррель).

"Вероятно, инвесторы начали проявлять некоторую осторожность перед сегодняшней публикацией протокола заседания ФРС, что сказалось на рисковом аппетите и, соответственно, на рубле. Во вторник вечером выступил глава ФРС Джером Пауэлл, впрочем, он ничем не удивил инвесторов. В своих заявлениях он не стал давать каких-либо сигналов по денежно-кредитной политике, отметив лишь продолжающееся влияние пандемии на экономику. В то же время он не видит особого риска в распространении новых штаммов вируса для дальнейшего экономического роста: по его мнению, фирмы уже во многом научились функционировать в условиях пандемии. Такие заявления не удивили инвесторов, но в целом отсутствие жесткой риторики Пауэлла позитивно для рынка. Сегодняшний же день прошел без значимых событий, некоторый негатив был связан лишь с июльскими данными по строительству новых домов в США, которые показали существенное падение. Данные напоминают о высоких ценах на недвижимость в США, что может приблизить начало сворачивания программы покупки активов. Позднее сегодня будет опубликован протокол заседания ФРС, впрочем, реакцию рубля на него мы увидим уже завтра. Мы не ожидаем, что протокол сможет снизить спрос на рисковые активы - июльское заседание проводилось до публикации последних довольно сильных данных по рынку труда, а инвесторы во многом уже подготовлены к возможному ужесточению риторики. В результате в четверг рубль может попробовать умеренно укрепиться", - отмечает Пономарева.

"В начале торгов рубль активно укреплялся благодаря росту мировых рынков и нефтяных цен. Однако незадолго до старта основной российской сессии внешний фон стал умеренно ухудшаться, на что поначалу рубль не реагировал, но затем резко снизился из-за ускорения нисходящей динамики глобальных площадок и просадки нефти. Хотя нефтяные котировки быстро вернулись к росту, российская валюта продолжила сдавать позиции, обновив недельный минимум к доллару, и вслед за умеренной коррекцией вернулась к достигнутым низам. Развивающиеся валюты сегодня показали разнонаправленную динамику. Поначалу многие повышались на фоне умеренного снижения доллара. Однако после старта европейской сессии ситуация в секторе ощутимо ухудшилась, некоторые представители вышли в минус, хотя доллар поначалу довольно сдержанно восстанавливался и быстро нивелировал этот импульс. Во второй половине наших торгов доллар вернулся к активному росту, переписав дневную вершины. На этом фоне большинство развивающихся валют обновило сегодняшний минимум", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в среду, несмотря на данные Минэнерго США, показавшие на уменьшение запасов сырья в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве уменьшилась на 0,39% - до $68,76 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,6%, до $65,94 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей.

Ранее поддержку котировкам оказали опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), также указавшие на падение запасов нефти в США.

Тем не менее, на рынке сохраняются опасения по поводу спроса на фоне роста числа заражений новым штаммом коронавируса в мире и последних статданных из США и Китая, свидетельствующих о замедлении роста экономики этих стран. Давление на рынок также оказывает рост доллара, пишет Trading Economics.

За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%, отмечает агентство Bloomberg. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 августа на 1,2 копейки, до 73,4633 руб., и уменьшил курс евро на 35,94 копейки, до 86,121 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 9,58 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,5489 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 32,75 копейки и составил 73,81 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 187,063 млн, из которых $511,741 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 675,322 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 31,25 копейки, до 86,1278 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 10,86 копейки и составил 86,2405 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR536,371 млн, из которых EUR187,571 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR348,8 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в среду. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 2 б.п. - до 6,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. и составила 6,87% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 7,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 7,32% годовых.