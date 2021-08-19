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Цены на желруду упали на 10% на сигналах о сокращении спроса в Китае

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цены на железную руду резко падают в четверг на сигналах о сокращении спроса в Китае.

Фьючерсы на желруду с 62%-ным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10%, до $134 за тонну, то есть до минимума за восемь месяцев. Стоимость фьючерсов на Даляньской сырьевой бирже по итогам торгов в четверг опустилась на 6,2%, сообщает Bloomberg.

Власти Китая, добивающиеся снижения вредных выбросов, неоднократно призывали сталелитейные предприятия страны сокращать производство, и последние статданные показывают, что их усилия начали приносить плоды.

Согласно данным консалтинговой компании Mysteel, запасы желруды в 45 китайских портах по итогам прошлой недели увеличились на 260 тыс. тонн, до 127 млн тонн.

BHP Group, крупнейшая горнодобывающая компания мира, на этой неделе заявила о растущей вероятности существенного сокращения производства стали в Китае в текущем полугодии.

Ранее некоторые из крупных китайских производителей стали уже взяли на себя обязательства по сокращению производства.

Падение стоимости желруды способствует снижению цен и на сталь. Давление на рынок также оказывают ожидания, что спрос на сталь в Китае будет уменьшаться, учитывая, что Пекин стремится сдержать рост объемов жилищного строительства.

"Мировой рынок стали охлаждается, и мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что цены будут снижаться до конца 2021 года и в 2022 году, поскольку спрос на сталь в Китае со стороны строительной отрасли ослабляется", - отмечают эксперты Fitch Solutions.

Китай железная руда

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