"Черкизово" в I полугодии увеличило вознаграждение менеджеров на 10,9%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" (GCHE), один из ведущих производителей мясной продукции в России, в первом полугодии 2021 года увеличила вознаграждение ключевого управленческого персонала на 10,9%, говорится в отчете компании.

К ключевому управленческому персоналу группы относятся члены совета директоров и члены правления. В отчетный период они получили 295 млн рублей против 266 млн рублей годом ранее.

В 2021 году группа заключила соглашение о долгосрочном вознаграждении с ключевыми сотрудниками, говорится в отчете. Группа согласилась выплатить единовременный денежный бонус в 2023 году, если ее финансовые показатели за 2020, 2021 и 2022 годы достигнут целевого уровня, и сотрудник продолжит работать в компании до даты выплаты бонуса. Бонусы участников программы долгосрочной мотивации в первом полугодии этого года составили 147 млн рублей.

Во II квартале 2021 года чистая прибыль "Черкизово" по МСФО выросла на 30,7% в годовом исчислении, до 6,9 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль группы выросла на 50,1%, до 3,5 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 21,2%, до 6,5 млрд рублей. Рентабельность этого показателя сократилась до 16,3% с 17,5% годом ранее.

Выручка "Черкизово" увеличилась на 30,8%, до 39,8 млрд рублей.

Рост выручки был обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой, а также увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж в различных сегментах, отметила компания.

На фоне роста выручки и положительного влияния от изменения чистой стоимости биологических активов валовая прибыль группы во II квартале увеличилась на 25,6%, до 12,8 млрд рублей. Валовая маржа снизилась до 32,3% с 33,6% годом ранее.

Чистое изменение справедливой стоимости био-активов составило 3,68 млрд рублей (3,15 млрд рублей годом ранее). Этот показатель и некоторые другие статьи не учитываются в скорректированных показателях прибыли.

Операционные расходы выросли на 9,2% (до 8,6 млрд рублей) за счет роста объемов производства.

Чистый операционный денежный поток повысился на 43,3%, до 6,45 млрд рублей.

В первом полугодии выручка "Черкизово" выросла на 20,6%, до 73,1 млрд рублей. Валовая прибыль повысилась на 27,4%, до 23,8 млрд рублей, валовая маржа составила 32,6% против 30,8% годом ранее.

Скорректированная EBITDA "Черкизово" в январе-июне выросла на 6,5%, до 6,7 млрд рублей, рентабельность этого показателя сократилась до 9,2% с 10,4% год назад.

Чистая прибыль выросла на 62,3%, до 13,4 млрд рублей. Скорректированная прибыль повысилась на 48,1%, до 5,35 млрд рублей.

Чистый операционный денежный поток вырос на 45,6%, до 8,5 млрд рублей.

"В первом полугодии 2021 года группа "Черкизово" продемонстрировала впечатляющий рост всех основных финансовых показателей, что в основном связано с хорошими операционными результатами работы компании, особенно ее птицеводческого сегмента. Отчасти этому способствовала стабилизация во II квартале цен на куриное мясо, которые в первые месяцы года находились под влиянием резкого роста стоимости кормокомонентов, таких как зерно, соевый шрот, прочие кормокомпоненты и упаковка", - отметил через пресс-службу гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов.

Вклад в рост выручки компании также внесло приобретение в апреле двух мясоперерабатывающих предприятий ООО "ПитПродукт". "Сделка отвечает нашей стратегии по увеличению до 70% в ассортименте доли продукции с высокой добавленной стоимостью и дальнейшему развитию продаж в канале фудсервис, который продолжает восстанавливаться после снятия ограничений, связанных с пандемией", - сказал Михайлов.

Чистый долг "Черкизово" вырос на 14,9%, до 71,8 млрд рублей на конец июня. Общий долг увеличился до 81,3 млрд рублей с 68,9 млрд рублей годом ранее. Долгосрочная задолженность составляла 51% долгового портфеля, доля субсидируемых кредитов и кредитных линий в долговом портфеле составила 53%.

Капитальные вложения группы в первом полугодии увеличились на 76,9%, до 7,7 млрд рублей.

Группа "Черкизово" объединяет семь комплексов по производству куриного мяса (а также производственный комплекс "Белой птицы", используемый на правах аренды), 16 свиноферм, пять мясоперерабатывающих предприятий, в том числе ГК "Самсон - продукты питания", в которой компания имеет 75%, две линии убоя, девять комбикормовых заводов, 12 элеваторов, земельный банк площадью 300 тыс. га и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове.