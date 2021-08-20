Dow Jones снизился 3-й день подряд, S&P 500 и Nasdaq завершили четверг в плюсе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился по итогам третьей сессии подряд, в то время как рост котировок акций технологических компаний способствовал повышению S&P 500 и Nasdaq.

Инвесторы остаются положительно настроенными в отношении роста корпоративных прибылей, однако опасения относительно распространения нового штамма коронавирусной инфекции продолжают оказывать давление на рыночные настроения, отмечает MarketWatch.

"Тесты двух полностью вакцинированных сенаторов сегодня дали положительный результат на коронавирус, и Apple закрыла магазин после того, как более 20 сотрудников заразились COVID-19. Уолл-стрит просто не может выйти за рамки беспокойства, связанного с COVID-19", - полагает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от покупки бумаг уже на следующем заседании в сентябре, отмечают эксперты.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 29 тыс. - до 348 тыс. человек, сообщило в четверг министерство труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии коронавируса. Аналитики в среднем ожидали снижения до 363 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели (377 тыс.), свидетельствуют данные Trading Economics. Индекс производственной активности в Филадельфии в августе упал по итогам четвертого месяца подряд. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до минимума с конца прошлого года - 19,4 пункта по сравнению с 21,9 пункта в июле. При этом эксперты ожидали повышения до 23 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, увеличил выручку во втором квартале более чем вдвое благодаря росту активности ее клиентов на рынке криптовалют. Тем не менее, компания дала осторожный прогноз на текущий квартал, и стоимость бумаг рухнула в четверг на 10,3%.

Среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, наиболее сильно подешевели акции Boeing (-3,1%), Caterpillar (-2,6%) и Chevron (-2,5%).

Между тем цена акций Cisco Systems Inc. выросла на 3,8%. Производитель сетевого оборудования в четвертом финансовом квартале (май-июль) увеличил чистую прибыль и выручку сильнее, чем ожидалось, на фоне роста заказов продукции.

Производитель графических процессоров Nvidia Corp. во втором финквартале, который завершился 1 августа, получил рекордные чистую прибыль и выручку. Капитализация компании выросла на 4%.

Акции Bath & Body Works, бывшей L Brands Inc., подскочили в цене на 10,5%. Производитель парфюмерных изделий во втором финквартале (май-июль) получил чистую прибыль лучше консенсус-прогноза.

Сеть универмагов Macy's Inc. во втором финансовом квартале получила хорошие финансовые результаты, что позволило ей повысить прогноз на весь год. Кроме того, компания заявила о том, что возобновит выплату дивидендов и запустит программу выкупа собственных акций объемом $500 млн. Цена бумаг Macy's взлетела почти на 20%.

Еще один ритейлер - Kohl's Corp. - также получил хорошие результаты по итогам прошедшего квартала и дал сильный прогноз на текущий, в результате чего его акции подорожали на 7,3%.

Косметическая компания Estee Lauder Cos. Inc. отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом финквартале и дала сильный прогноз на текущий финансовый год. Рыночная стоимость компании повысилась на 2,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 66,57 пункта (0,19%) - до 34894,12 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 5,53 пункта (0,13%), составив 4405,8 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 15,87 пункта (0,11%) - до 14541,79 пункта.