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"Газпром" задумался о транспортировке биогаза в единой ГТС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" заказал исследование "Оценка возможности и последствий транспорта и хранения биогаза в единой газотранспортной системе". Как говорится в материалах системы госзакупок, такой договор компания заключила за 35,8 млн рублей с единственным поставщиком 1 июля, дата окончания исполнения контракта - 24 июня 2024 года.

Биогаз, производимый из компоста, канализационного шлама, соломы и других биоотходов, является в Европе еще одним претендентом на роль конкурента природного газа. Ожидается, что к 2030 году в некоторых странах Европы "зеленый" газ заменит до 100% природного газа.

Производимый в Европе биогаз уже сейчас транспортируется по системе магистральных трубопроводов совместно с природным газом. Попадая в ГТС, он разносится по всем ее узлам и участкам. Основную часть образует метан, но в значительных количествах присутствуют: O2 (до 3%); CO2 (до 5 %); S (до 6 мг/ куб. м), а также тяжелые углеводороды и твердые примеси.

Специалисты "Газпрома" уже начинали изучать данную тему и пока относятся к этому с настороженностью.

"Последствия закачки такого газа в магистральные трубопроводы, и особенно в ПХГ, могут быть негативными и непредсказуемыми", - заявляли начальник управления подземного хранения газа "Газпрома" Сергей Хан, замначальника производственно-технологического отдела этого управления Никита Барсук и доцент РГУ им Губкина Мария Хайдина в опубликованной в 2018 году статье в журнале "Газовая промышленность".

Эксперты привели наблюдения компании DEA о формировании отложений серы внутри технологического оборудования в ряде европейских ПХГ в результате недобросовестной поставки в ГТС плохо очищенного от примесей биогаза.

Действующими стандартами определяется, что качество биогаза должен гарантировать производитель. "Но какого-либо систематического государственного контроля за действиями производителей газа не предусматривается. Декларируется, что биогаз доводится до кондиций природного газа. Но в каждом отдельном проекте состав сырья уникален, и технология и оборудование очистки биогаза не могут быть стандартными, и затраты на их проектирование и изготовление могут превысить затраты на саму установку по производству газа", - говорилось в статье.

Многие небольшие компании, производящие биогаз за счет государственных дотаций, не имеют средств на создание дорогостоящих очистных сооружений. Нормативная документация позволяет им доводить продукцию до требуемого уровня качества путем смешения с чистым трубопроводным газом.

В связи с этим авторы статьи предлагали "ограничить использование водорода и биогаза рамками контрактов производителя с местными потребителями". "Таким образом, "зеленый" газ от производителя поступал бы непосредственно в распределительные сети, принадлежащие участникам проекта, которые принимают на себя все риски, связанные с использованием газа оговоренного качества. Запрет на закачку "зеленого" газа в ГТС и ПХГ Европы позволит предотвратить интернациональный масштаб развивающихся проблем", - советовали российские специалисты.

Газпром Европа Сергей Хан Никита Барсук DEA

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