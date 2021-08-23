SEC хотела бы обязать компании раскрывать дополнительную информацию о персонале

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает необходимым расширить раскрытие информации о рабочей силе компаний-эмитентов.

"Инвесторы хотели бы лучше понимать состояние одного из ключевых активов компании: ее трудовых ресурсов, - написал в Twitter глава комиссии Гэри Генслер. - Я попросил сотрудников SEC подготовить рекомендации компаниям в отношении более полного раскрытия информации о человеческом капитале".

Ранее Генслер говорил, что американских эмитентов могут обязать сообщать о текучести кадров, программах обучения, системе вознаграждения и премирования, а также таких параметрах, как уровень разнообразия персонала, безопасность труда, защита здоровья, пишет The Wall Street Journal.

В прошлом году SEC специально обратила внимание эмитентов на необходимость раскрытия информации о человеческом капитале, в той части, которая является существенной для понимания состояния бизнеса компании.