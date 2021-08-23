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Группа ВТБ впервые зарегистрировала онлайн квартиру, купленную на торгах

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цифровая платформа имущественных торгов V-Лот (проект группы ВТБ) провела первую в России электронную регистрацию прав собственности на недвижимость, приобретенную с имущественных торгов, сообщили в пресс-службе банка.

"Квартира находилась в Санкт-Петербурге, продавец жил в Кемерове, а покупатель был в Москве. Цифровизация процесса позволила участникам не ездить между городами и не пересылать оригиналы документов - они загружались и подписывались онлайн", - сказал через пресс-службу руководитель цифровой платформы V-Лот Сергей Пигалев.

Онлайн-регистрация сделки прошла через электронный сервис группы ВТБ, после чего ее успешно зарегистрировал Росреестр. Для проведения электронной регистрации участники сделки заключили договор купли-продажи имущества и регистрируют право собственности в цифровом формате.

Платформа V-Лот готовит документы для дистанционного подписания, для покупателя оформляется цифровая подпись, которую он использует в специальном приложении. Продавец подписывает документы также в электронном виде, после регистрации сделки в Росреестре покупатель становится собственником.

Новая цифровая платформа объединит объекты со всех электронных торговых площадок и упростит поиск и покупку имущества для клиента и будет выстраивать для него бесшовный путь от поиска до регистрации права собственности, отметили в ВТБ.

Площадка будет включать в себя единую витрину лотов российского рынка имущественных торгов (имущество госкомпаний, непрофильные активы банков - квартиры, транспортные средства, коммерческая недвижимость и лоты земельных торгов) личный кабинет покупателя и дополнительные онлайн-сервисы.

ВТБ V-Лот Сергей Пигалев Москва Петербург Кемерово Росреестр

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