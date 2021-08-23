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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Скончался член совета директоров "НОВАТЭК" Виктор Орлов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Независимый член совета директоров "НОВАТЭК" Виктор Орлов ушел из жизни на 82-м году жизни, сообщила компания.

"Орлов - выдающийся российский геолог, он прошел путь от рабочего на угольной шахте до Министра природных ресурсов РФ и, впоследствии, - члена Совета Федерации и президента Российского геологического общества", - отмечается в сообщении.

Орлов - профессор, доктор экономических наук (1991 г.), кандидат геолого-минералогических наук (1974 г.), заслуженный геолог РСФСР, лауреат государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001 г.), орденом Почета (2015 г.), 18 негосударственными наградами, в том числе тремя письменными благодарностями президента РФ, двумя почетными грамотами правительства РФ.

НОВАТЭК

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